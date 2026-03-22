El clima cambió de golpe en la mesa y la charla tomó un rumbo inesperado. En medio de un programa donde predominaban las anécdotas y el humor, el Chino Volpato sorprendió al compartir uno de los momentos más difíciles de su vida. Con total sinceridad, el actor habló del diagnóstico que recibió y del proceso que le tocó atravesar.

La confesión llegó sin rodeos y dejó a todos en silencio. “Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”. El relato situó el inicio de la historia en un momento clave de su carrera, justo antes de salir a escena.

A partir de ahí, el impacto fue inmediato. El Chino Volpato describió lo que significó enfrentarse a esa noticia en pleno ritmo de trabajo. “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”.

Lejos de detener su actividad, el humorista decidió seguir adelante mientras iniciaba el tratamiento. Durante esa etapa, mantuvo sus compromisos laborales al mismo tiempo que enfrentaba las exigencias médicas, en una rutina que combinaba escenario y cuidados.

En ese sentido, explicó cómo fue el proceso que eligió junto a los profesionales. “No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”. Esa dinámica marcó el día a día durante varios meses.

El acompañamiento de su entorno también fue clave en ese período. El Chino Volpato transitó el tratamiento con el apoyo cercano de su familia, lo que le permitió sostener tanto lo personal como lo profesional en un momento delicado.

Con el paso del tiempo, llegaron las noticias que trajeron alivio. “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”. La frase marcó un cierre esperanzador para una etapa compleja.

Hoy, con otra perspectiva, el Chino Volpato eligió contar su experiencia y poner en palabras lo vivido. Entre el impacto inicial y la recuperación, su historia dejó ver un costado íntimo que pocas veces había expuesto públicamente.