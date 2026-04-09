En medio de la atención mediática que rodea el caso, Roberto Pettinato decidió romper el silencio y referirse públicamente al juicio que enfrenta su hijo, Felipe Pettinato, por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Lo hizo en televisión, donde no dudó en expresar su opinión sin filtros.

Durante su participación en Puro Show (El Trece), el músico fue directo al punto y lanzó una frase que resonó con fuerza: “Debe salir absuelto. No hay pruebas”. Con ese mensaje, dejó en evidencia su convicción respecto al desenlace del proceso judicial.

Lejos de quedarse en una declaración breve, Roberto Pettinato profundizó su postura y explicó por qué considera que la causa no tiene sustento. “El juicio estuve la vez pasada, me parece que uno tiene que decir las cosas como son”, afirmó, antes de remarcar que incluso desde la fiscalía no habrían encontrado elementos concluyentes.

En ese sentido, citó información que trascendió en los medios: “Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente, debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas”. Con esa frase, el conductor reforzó la idea de que la acusación carecería de evidencias firmes.

Al mismo tiempo, el artista no negó el vínculo que unía a su hijo con Melchor Rodrigo, y fue sincero al describir el contexto: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y cuando pasan esas cosas suelen suceder accidentes”. Su reflexión sumó un matiz humano a un caso complejo.

Incluso fue más allá al plantear una hipótesis que lo interpela personalmente: “A veces pienso y digo, ¿y si hubiese sido al revés? ¿y si era Felipe el que se moría?”. Con esa frase, dejó ver el impacto emocional que atraviesa a toda la familia.

Sobre el presente de Felipe Pettinato, el conductor llevó tranquilidad y aseguró que se encuentra estable: “Él está súper bien, muy tranquilo”. Sin embargo, también explicó por qué su hijo aún no declaró en la causa: “No está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”.

Finalmente, Roberto Pettinato cerró con una reflexión contundente sobre lo que viene: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar... no vamos a ser felices nunca más”. Una frase que resume el peso emocional de una historia que todavía busca resolución.