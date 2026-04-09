La disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo luego de la internación de su hija Allegra Cubero, un episodio que, lejos de calmar las aguas, profundizó las diferencias entre ambos.

Todo se desató tras la breve internación de la adolescente por un inconveniente de salud. A partir de ahí, surgieron versiones cruzadas y declaraciones públicas que volvieron a poner en el centro de la escena la relación conflictiva entre la modelo y el ex futbolista.

En este contexto, Fabián Cubero habló en televisión y se mostró afectado por la situación, especialmente por la exposición que también involucra a su actual pareja, Mica Viciconte, en medio del conflicto familiar.

Sin embargo, quien no tardó en responder fue Nicole Neumann, que en diálogo con Intrusos dejó en claro su postura. “Yo no escucho, acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé qué hago y no hago por mis hijas”, lanzó, marcando distancia.

La modelo también se refirió al clima que se generó alrededor de la salud de su hija y fue tajante: “Me parece un delirio el tema de la competencia de padres, absolutamente ridículo”. Con esas palabras, apuntó directamente contra las versiones que hablaban de rivalidades.

Además, Nicole Neumann defendió a sus hijas y cuestionó la exposición mediática: “Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie”, expresó, visiblemente molesta por la situación.

Otro de los puntos de conflicto fue la supuesta existencia de un acuerdo con Fabián Cubero respecto a la fiesta de 15 de Allegra Cubero. La conductora lo desmintió de manera contundente: “No había ningún arreglo”.

Según explicó, todas las decisiones se tomaron en conjunto con su hija: “Lo del viaje lo hablé yo con Alu… después hablamos con mi hija lo de la fiesta e hicimos lo que teníamos ganas como corresponde”, cerró, dejando en claro su postura frente a la polémica.

Finalmente, al ser consultada por los dichos de Fabián Cubero sobre el rol de Mica Viciconte, Nicole Neumann optó por no profundizar y se retiró con una frase contundente: “No me interesa nada, no es mi tema”.