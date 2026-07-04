Karina Milei, sobre el futuro del Gobierno: "El gran objetivo es que mi hermano Javier Gerardo sea reelecto en 2027"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado en la ciudad de Posadas la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza y dejó una definición política de alto impacto al señalar que el principal objetivo del espacio es lograr la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Qué pasó en la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por el espacio político en los últimos procesos electorales y destacó el crecimiento territorial del partido en las provincias. "Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Necesitábamos más gente en el Congreso y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado", sostuvo la funcionaria ante los militantes y dirigentes presentes.

La secretaria general de la Presidencia también remarcó que la creación de la Escuela de Dirigentes forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la estructura partidaria y expandir la presencia libertaria en todo el país. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", expresó.

Sin embargo, la frase que marcó la jornada fue la referencia directa al futuro electoral del oficialismo. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", afirmó.

El acto se realizó en el Hotel Julio César de la capital de la provincia de Misiones y reunió a referentes nacionales y provinciales del partido libertario. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de LLA Misiones, Adrián Núñez; y los diputados nacionales Maura Gruber y Diego Hartfield.

Formación política y expansión territorial

La actividad en Posadas se inscribe dentro del proceso de consolidación partidaria que impulsa La Libertad Avanza desde su llegada al Gobierno nacional. El oficialismo busca fortalecer cuadros políticos propios en las provincias y ampliar su capacidad de representación legislativa de cara a las próximas elecciones.

En ese sentido, Martín Menem destacó el rol de Karina Milei en el armado político nacional y consideró que los avances logrados por el Gobierno tuvieron respaldo parlamentario gracias al crecimiento electoral del espacio. "Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso", señaló.

Además, convocó a los nuevos dirigentes a capacitarse para defender el proyecto político libertario. "Empiecen a formarse con las ideas del Presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", indicó.