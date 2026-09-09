Un desencuentro en los momentos de interés habría impedido que la historia entre Nati Jota y Gastón Edul se convirtiera en un romance. Aunque los dos habrían intentado acercarse fuera de cámara, nunca estuvieron disponibles al mismo tiempo. Una respuesta del periodista deportivo terminó confirmando la razón por la que aquel vínculo no consiguió avanzar.

La química que ambos mostraban al aire alimentó durante meses uno de los “ships” más comentados de Olga. Las bromas, los coqueteos y la confianza con la que se manejaban frente al público llevaron a pensar que existía algo más que una buena relación laboral. Sin embargo, ninguno de los dos había explicado con claridad qué ocurrió en privado.

La primera pieza de esa historia fue revelada por Ale Castelo en Ya Fue Todo, el ciclo de Jotax Digital. "Lo que pasó, y que nunca nos habíamos enterado, es que en un momento dado, al comienzo de este 'ship', Gastón intentó acercarse a Nati y ella no es que le dijo un no rotundo, pero se hizo un poco la distraída", contó sobre la iniciativa que habría tenido Gastón Edul.

Aquella reacción de Nati Jota no habría representado un rechazo definitivo, pero fue suficiente para que la posibilidad quedara suspendida. La conductora no avanzó cuando el periodista mostró interés y la relación continuó expuesta públicamente a través de la complicidad que mantenían. Mientras los seguidores seguían esperando una confirmación, la oportunidad pareció diluirse.

El giro se produjo tiempo después, cuando aparentemente fue ella quien estuvo dispuesta a explorar ese vínculo. "Pero me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no", agregó Castelo. Para entonces, las posiciones se habían invertido y Gastón Edul ya no se encontraba en la misma sintonía.

Una consulta directa permitió conocer la versión del periodista deportivo. Santiago Sposato se comunicó con él para saber si la información era cierta y recibió una explicación contundente. "Gastón Edul me dice: 'No coincidimos en los tiempos, pero nos queremos'", transmitió su compañero, dejando en evidencia que entre ellos sí habría existido un interés que excedía el juego televisivo.

Lejos de tratarse de una pelea o de una falta de afecto, el posible romance habría quedado frustrado por una cuestión de tiempos. Primero fue Gastón quien buscó acercarse y Nati Jota prefirió tomar distancia; cuando ella quiso avanzar, él decidió no hacerlo. Pese a esa historia que nunca llegó a concretarse, ambos conservaron el cariño y evitaron transformar aquel desencuentro en un conflicto público.