La visita de Noelia Marzol al streaming El ejército de la mañana de Bondi Live terminó generando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. En una charla relajada junto a Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy, la actriz y bailarina abrió la puerta a un capítulo desconocido de su vida sentimental y terminó admitiendo un romance que había permanecido oculto durante años.

Todo comenzó cuando el panel repasaba las historias amorosas que surgieron durante distintas ediciones del Bailando. En ese contexto, Pepe Ochoa quiso saber si había algún vínculo que nunca hubiera salido a la luz. Lejos de esquivar el tema, Noelia Marzol respondió entre risas: “Puede ser, sí”, dejando en claro que todavía quedaban secretos por revelar.

Fue entonces cuando apareció el nombre de Nico Occhiato, actual conductor de Luzu TV y pareja de Flor Jazmín Peña. La pregunta de Santiago Riva Roy fue directa: “Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿qué onda?”. Sin demasiadas vueltas, la actriz terminó confirmando que entre ellos existió algo más que buena onda.

“La pasamos bien”, expresó Noelia Marzol, dejando en evidencia que el vínculo fue real aunque nunca se blanqueó públicamente. Además, explicó por qué en aquel momento decidieron mantener todo en reserva. “Ustedes también son muy insistentes, si te estás conociendo con alguien no salís a los dos días a decirlo”, comentó, haciendo referencia a la presión mediática que suelen vivir las figuras del espectáculo.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales porque el nombre de Flor Jazmín Peña quedó inevitablemente involucrado. Si bien la bailarina no habló sobre el tema, muchos usuarios comenzaron a recordar las distintas etapas sentimentales de Nico Occhiato antes de consolidar su relación actual con la integrante de Nadie dice nada.

Actualmente, Noelia Marzol está casada con Ramiro Arias y juntos formaron una familia junto a sus hijos Donatello y Alfonsina. Por eso, sus palabras sorprendieron aún más, ya que pocas veces se refiere públicamente a romances anteriores o historias vinculadas a figuras reconocidas del ambiente artístico.

Noelia Marzol blanqueó un romance con Nico Occhiato

Como si eso fuera poco, sobre el final de la entrevista apareció otro nombre explosivo: El Polaco. Cuando le consultaron si también había existido algo entre ellos, la actriz eligió jugar al misterio y lanzó una frase que alimentó todavía más las especulaciones: “No sé, lo dejo a tu criterio”.

Con esta inesperada confesión, Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Su sinceridad al hablar de Nico Occhiato, sumada a las menciones de Flor Jazmín Peña y El Polaco, convirtió el momento en uno de los más comentados del streaming y reavivó viejas historias del espectáculo argentino.