El día de playa transcurría sin sobresaltos hasta que una situación inesperada cambió el clima familiar y elevó la preocupación de todos. Noelia Marzol se encontraba disfrutando del mar junto a sus hijos cuando uno de ellos sufrió un episodio que encendió la alarma por su llanto y la preocupación que generó lo que le sucedió.

La actriz y bailarina está instalada en Mar del Plata, donde combina las funciones de Bloody Tango con momentos de descanso en familia. En una de esas salidas al balneario, su hijo Donatello, de cuatro años, fue alcanzado por una agua viva mientras se bañaba en el mar, lo cual le generó un enorme ardor.

El episodio fue contado por la propia Noelia Marzol a través de sus redes sociales. Allí compartió una imagen del pequeño donde se observa claramente la marca que le quedó en el cuerpo tras el contacto con el animal marino. Junto a la foto, escribió una advertencia breve que resumió el momento: “Agua viva alert”.

Según mostró la artista, la picadura dejó una marca visible en la piel del nene, lo que generó preocupación inmediata. En las imágenes se la ve aplicándole crema en la zona afectada, como parte del primer auxilio para aliviar el ardor provocado por el ataque.

Más allá del impacto visual que produjo la foto, el hecho no pasó a mayores. Se trató de un accidente menor, de esos que pueden ocurrir en cualquier jornada de playa, y fue atendido rápidamente. Donatello recibió la curación correspondiente y pudo recuperarse sin complicaciones.

Tras el susto inicial, Noelia Marzol continuó con el día al aire libre junto a sus hijos. También estuvo presente Alfonsina, su otra hija, fruto de su relación con Ramiro Arias. La familia siguió disfrutando del sol y del mar, ya con mayor precaución.

El episodio sirvió, además, como advertencia para otros veraneantes. Sin dramatizar lo ocurrido, la bailarina eligió mostrar lo que pasó y cómo quedó su hijo después del contacto con la agua viva, llevando tranquilidad al contar que el nene se encuentra bien y que todo quedó en un mal momento que no pasó a mayores.