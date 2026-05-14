Flor Vigna atraviesa un momento de preocupación tras recibir un diagnóstico médico inesperado. En estudios de rutina le detectaron un quiste en la cabeza, una noticia que la sorprendió y asustó debido a la forma en que se la comunicaron. La actriz y boxeadora relató que el profesional que le informó fue pesimista y careció de tacto, lo que aumentó su inquietud. A pesar de esto, resaltó la importancia de realizar controles médicos periódicos para detectar a tiempo posibles problemas de salud.

En paralelo a esta situación, Vigna mantiene un buen presente tanto en lo laboral como en lo personal, aunque prefiere mantener en reserva su vida sentimental y concentrarse en su bienestar.

Éxitos deportivos en el Supernova Génesis

A fines de abril, Flor logró un triunfo destacado al consagrarse campeona en el evento Supernova Génesis 2026, celebrado en la Arena Ciudad de México y transmitido por Netflix. Venció por decisión unánime a Alana Flores, quien llegaba invicta, en una pelea que tuvo gran repercusión.

Durante la pelea, Vigna compartió que atravesaba una depresión profunda y que el deporte fue fundamental para salir adelante, especialmente cuando los antidepresivos no le daban resultados. Su agradecimiento al público mexicano por el apoyo en ese momento difícil fue recibido con una ovación que marcó un momento emotivo en la velada.

La previa del combate estuvo cargada de tensión, con cruces y declaraciones picantes entre ambas competidoras. Sin embargo, en el pesaje oficial, tras un desafiante cara a cara, ambas se fundieron en un abrazo, demostrando respeto mutuo y anticipando el desenlace de la historia.

La noche también fue escenario del anuncio de retiro de Alana Flores, quien confirmó que esa había sido su última pelea profesional tras la derrota sufrida.