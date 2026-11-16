Norberto Marcos está en terapia intensiva y logró ver a Fátima Florez: “Le encontraron...”

Fátima Florez se comunicó con el médico de cabecera de Norberto Marcos para seguir su evolución, según se contó en Infama. El productor está internado en terapia intensiva en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, donde le hicieron estudios tras presentar fiebre alta y fuertes dolores. El ingreso se produjo después de la reunión que ambos mantuvieron el 6 de noviembre.

Marcela Tauro contó que se enteró del traslado a terapia intensiva por el propio Norberto Marcos. “Después de la reunión que fue el viernes pasado, Norberto terminó internado. Ayer hablé y me dijo ‘me están pasando por terapia intensiva’. Preocupante la salud”, relató.

Desde el sanatorio, Oliver Quiroz dio detalles sobre los síntomas y el acompañamiento de los allegados al productor. “Nos cuentan que está con mucha fiebre y dolor de cuerpo. Amigos y familiares se acercaron a cuidarlo. Hay mucho hermetismo sobre el diagnóstico”, informó.

Tauro agregó que los médicos buscaban determinar el origen de la fiebre. También contó que el productor había dejado de responderle y dio su interpretación sobre lo que pudo haber pasado. “Estaban tratando de encontrarle el virus y la bacteria que está en su cuerpo que le provocó la fiebre. Evidentemente, le retiraron el celular porque no me respondió más”, expresó.

Cora Debarbieri habló con Fátima Florez y contó que la artista se mantiene en contacto a diario para saber cómo está su expareja. “Hablé con Fátima y me dijo que desde que se internó Norberto habla tres veces al día. Además, se ocupaba de llamar y tener diálogo con el médico de cabecera de Norberto. La preocupación es mucha”, relató.

Entre los datos que trascendieron sobre los estudios de Norberto Marcos, Quiroz mencionó un posible hallazgo. “Le habrían encontrado agua en el pulmón derecho”, señaló el cronista mientras seguían las evaluaciones para determinar el origen del cuadro.

El reencuentro entre Fátima Florez y Norberto Marcos

La reunión se hizo en la casa de Jacobo Winograd, quien intervino para acercarlos. El productor y la humorista se habían separado en 2023, tras 22 años de relación sentimental y laboral. En Intrusos, Winograd contó que la charla terminó con un abrazo y habló de un entendimiento sobre el reparto de propiedades. Después circularon versiones que pusieron en duda que ese acuerdo se concretara.

En SQP atribuyeron a Fátima Florez una explicación centrada en recuperar el diálogo. “Fue más bien del lado humano y emocional, que necesitaban juntarse y limar asperezas”, señalaron en el programa. La internación le dio otro motivo para mantener el contacto: conocer de cerca la evolución del productor.