Desde hace más de siete años, Charlotte Caniggia mantiene una relación con Roberto Storino Landi, con quien incluso tiene proyectos de casamiento y maternidad. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron nuevas versiones que pusieron al empresario en el centro de una fuerte polémica.

La información fue revelada en LAM, donde Pepe Ochoa contó que existiría preocupación entre algunas personas cercanas a la influencer por la dinámica de la pareja. “El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada. Empezó a tener distancia de su hermano y su mamá, además del problema de base”, aseguró el panelista.

Uno de los puntos que generó mayores interrogantes está relacionado con el aspecto laboral. Según explicaron en el programa de Ángel de Brito, Roberto Storino Landi sería quien interviene en parte de la agenda de Charlotte. Incluso, cuando un productor intentó contactarla, habría sido él quien respondió y puso condiciones para concretar una entrevista.

Pero las versiones no terminaron allí. En LAM también señalaron que personas del círculo de Charlotte Caniggia aseguran que su pareja tendría participación en el manejo de su dinero. “El mismo círculo de Charlotte contó que él le manejaría el dinero y ella no tendría injerencia en sus finanzas. Estas personas también contaron que Roberto tendría malos manejos con terceros”, sostuvieron durante la emisión.

A esto se sumó un denunciante que relató un supuesto conflicto comercial con Roberto Storino Landi. El hombre contó que durante la pandemia le compró un automóvil usado y que posteriormente descubrió que el vehículo acumulaba numerosas multas. “Cuando se lo dije, me vendieron que lo transfiera igual porque él lo iba a resolver. Cinco años después, estamos así”, relató.

El denunciante también explicó que intentó comunicarse reiteradamente con el empresario sin obtener respuestas. “Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. La verdad que yo confié. Es una mala persona, porque por lo menos puede hablar, hay formas de comunicarse. Tiene como tres números”, afirmó.

¿Charlotte hasta las manos?

Además, el hombre cuestionó directamente la actividad comercial de Roberto y lanzó una contundente acusación: “Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos”. Las declaraciones volvieron a instalar dudas sobre los negocios del empresario, quien anteriormente había contado que trabajaba en el rubro automotor entre Buenos Aires y Miami.

Mientras tanto, Charlotte Caniggia fue consultada por el programa de América TV y aseguró que desconocía la denuncia contra su novio. La mediática afirmó que Roberto Storino Landi nunca le había contado nada sobre el conflicto, en medio de una relación que también atravesó crisis, separaciones y reconciliaciones.