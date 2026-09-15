La despedida de Charlotte Caniggia de Gran Hermano tuvo un último momento de tensión cuando ya se dirigía hacia la puerta. Tras quedar tercera por decisión del público, la participante expresó su apoyo a Yipio y recibió un reclamo de Sol Abraham. Su salida dejó definido el duelo por el título, pero también expuso las diferencias entre sus vínculos con las dos finalistas.

El cruce ocurrió mientras abandonaba el lugar y Sol le reclamó un saludo. "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau", lanzó desde atrás. La frase interrumpió una despedida que hasta entonces había estado concentrada en el afecto hacia Yipio y sumó un reproche en los instantes finales de la convivencia entre las tres.

Para su amiga, Charlotte Caniggia había reservado un abrazo y un deseo concreto: "Amiga, rompela, ojalá ganes". Al continuar su camino hacia la salida, agregó: "Te quiero". Con esas palabras, hizo explícita su preferencia para la definición de Gran Hermano, ahora que ella ya no podía competir por el primer puesto.

La intervención de la voz del reality llegó en medio de ese momento incómodo. El Big tomó la palabra y le dedicó un mensaje cariñoso antes de que se concretara su salida definitiva. Así, la despedida incluyó tanto el reconocimiento del programa como el contraste entre el abrazo a una compañera y el reclamo de la otra.

Minutos antes, Santiago del Moro había comunicado el resultado que puso fin al recorrido de Charlotte Caniggia. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", anunció. La decisión de los espectadores la dejó en el podio de Generación Dorada, aunque fuera de la instancia que determinará a la ganadora.

Del otro lado, Sol reaccionó con euforia al comprender que seguía en carrera. "¡Vamos, vamos!", gritó después de escuchar el nombre de la eliminada. Para ella, el anuncio significaba haber conseguido uno de los dos lugares en la definición; para Yipio, implicaba avanzar mientras se preparaba para despedir a la compañera que acababa de respaldarla públicamente.

Con la puerta cerrada, la competencia quedó reducida a Yipio y Sol Abraham. Ambas conservan la posibilidad de ganar, pero llegaron a este mano a mano después de una despedida que las encontró en situaciones distintas frente a la tercera integrante del podio. El próximo veredicto del público resolverá cuál de las dos completa su recorrido con el título.