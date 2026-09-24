El misterio que Viviana Canosa dejó abierto sobre un futbolista que intenta conquistarla encontró una respuesta inesperada de Yanina Latorre. Desde su programa en El Observador, la conductora aseguró que podía identificar al hombre, aunque eligió reservar su nombre, y mezcló algunas pistas con fuertes dudas sobre la historia que había escuchado.

En Carnaval, durante una charla con Jorge Rial, Viviana Canosa había anunciado un encuentro: "La semana que viene, si no es ahora no lo hago más". También contó: "Me llamó el jugador de fútbol. Siete años hace que está. Va y viene, va y viene. Si nos casamos me imagino que vendría mucha gente de afuera...".

La primera reacción de Yanina Latorre fue desconfiar: “No le creo nada. Estuve un año entero haciendo pases con ella (en radio), me hacía las mismas cosas y era todo mentira”. Sin embargo, aportó un antecedente que atribuyó a conversaciones con su colega: "Es muy fácil de sacar, es casado aparte. A mí me contó que un día se habían visto".

Al escuchar el testimonio, la conductora reforzó esa identificación: “¡Ah, ya sé quién es! Si es el que me dijo a mí. Está casado”. Sobre su trayectoria, agregó: "Hace siete años que lo nombra, no lo voy a decir porque es muy fácil de sacar. Es un exjugador casado y es desprolijo igual. Fue jugador de la Selección pero no sé si fue de los que jugaron Mundiales".

Más allá de esas afirmaciones, Yanina Latorre insistió en que no tomaba todo el relato literalmente: "Permitime dudar de todo porque para mí Viviana se hace la graciosa, yo que estuve un año remándole los pases. Ojo, pases divinos, cuando está en ese mood que cuenta esto es graciosa, no es la que está enojada con el mundo".

Para explicar sus reparos sobre Viviana Canosa, recordó otra historia: "Yo lo que cuento es verdad. Nunca entendía cuánto había de verdad o no en lo que me decía, porque un día jugamos un montón con un actor, que eso llegó a LAM y al final era todo mentira. Sbaraglia era y después ella lo terminó negando, hacía como un enigmático".

El nombre del exjugador quedó, así, fuera de la conversación pública. Su supuesto estado civil y el encuentro anterior fueron datos aportados por Latorre, mientras que Canosa había hablado de una cita próxima y de años de mensajes. Por ahora, lo anunciado es ese encuentro pendiente; la referencia a un casamiento fue parte de la broma con Rial.