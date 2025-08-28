Charlotte Caniggia volvió a ser el centro de atención en el mundo del espectáculo argentino tras sus declaraciones en el programa Qué tupé, emitido por El Trece. Durante la emisión, la influencer sorprendió al definir quiénes considera las verdaderas divas del país, dejando fuera a figuras actuales como Wanda Nara.

Quiénes son las divas para Charlotte

Con firmeza, Charlotte afirmó: “Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”. Su comentario provocó un fuerte eco en las redes sociales y entre los seguidores del programa, generando opiniones divididas.

La polémica se desató cuando Charlotte explicó su visión tradicional sobre el término 'diva': “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”. Ante la inevitable pregunta del conductor Enzo Aguilar sobre la exclusión de Wanda Nara, la influencer respondió: “Hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”.

Estas palabras encendieron la sección de mensajes en vivo y las plataformas digitales, donde los usuarios expresaron desde apoyo hasta críticas: “Bien dicho, Charlotte”, “Esas son estrellas, no divas”, “¿Cómo vas a dejar afuera a Wanda?”, y “Así es Charlotte, ahora son mediáticas”, fueron algunas de las opiniones más recurrentes.

En medio de esta controversia, Charlotte también atraviesa un momento personal marcado por un acercamiento con su hermano Alex, luego de años de conflictos familiares que acapararon la atención pública. En una entrevista reciente para el programa Por el Mundo de Telefe, la influencer reconoció su cansancio frente a las disputas y expresó: “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”.

La fractura familiar se profundizó cuando Charlotte reveló que el desencadenante fue un ataque público de Melody Luz contra su madre, Mariana Nannis. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí. Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”, relató la joven, destacando la intensidad de las peleas internas.

Charlotte Caniggia excluye a Wanda Nara como divas.

Sobre la ruptura con su hermano, Charlotte explicó: “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”. También confirmó que Alex cortó la relación con su madre y que actualmente está alineado con su padre, Claudio Paul Caniggia. En cuanto a su vínculo con su padre, la influencer afirmó contundente: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de un futuro acercamiento: “Sí, yo no tengo problema”.

Entre polémicas públicas y reconciliaciones familiares, Charlotte Caniggia continúa manteniendo su estilo provocador y directo, consciente del lugar que ocupa en el espectáculo argentino y de cómo sus declaraciones generan debate en un ambiente donde las figuras públicas y las divisiones familiares suelen entrelazarse.