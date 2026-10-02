La posibilidad de que Mirtha Legrand regrese a su casa es uno de los puntos centrales del nuevo parte que el Sanatorio Mater Dei difundió este viernes 2 de octubre. El documento permite conocer cómo transita la internación y qué seguimiento recibe, aunque deja abierta la pregunta sobre cuándo podrá abandonar la institución.

Por ahora, no hay una fecha de alta médica anunciada. El comunicado plantea la vuelta al hogar como el objetivo de la recuperación, pero no establece un día para concretarla. Es por eso que Mirtha Legrand pasará el fin de semana en el sanatorio a la espera de que el próximo lunes poder recibir la noticia más esperada.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, expresa el texto firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. La formulación describe la etapa que atraviesa la conductora, sin precisar cuánto tiempo más permanecerá internada. Tampoco incorpora un plazo estimado que permita anticipar cuándo se tomará la decisión del alta.

Respecto de las condiciones de su internación, el establecimiento informó: “Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”. Esas son las tres áreas de atención mencionadas en el documento. El parte no desarrolla en qué consiste cada intervención ni especifica la frecuencia de las visitas de los profesionales, por lo que no ofrece una descripción detallada de su rutina diaria.

La próxima actualización sobre Mirtha Legrand está prevista para el lunes 5 de octubre, siempre que no se produzcan cambios que modifiquen ese esquema de comunicación. Se trata de la fecha elegida para difundir otro informe sobre su evolución, no de una fecha de salida. Hasta entonces, lo comunicado por la institución es que continúa en una habitación común, bajo el seguimiento señalado.

También hubo un mensaje dirigido a quienes acompañan públicamente este momento. Desde el Mater Dei agradecieron “el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”. Con esa mención, el sanatorio incluyó a los allegados de la conductora en su comunicación y destacó el respeto recibido durante la internación. El agradecimiento fue breve y no estuvo acompañado de declaraciones de sus familiares ni de otros detalles sobre cómo se organizan para acompañarla.