Cristian “Pity” Álvarez continúa internado luego de sufrir una crisis hipertensiva y su evolución fue informada este jueves por el Hospital Tornú, donde permanece bajo atención médica. El músico se encuentra estable y, de acuerdo con el último parte, no presentó complicaciones durante las horas de observación.

Durante la noche, el exlíder de Viejas Locas tuvo una evolución favorable. Los profesionales controlaron sus valores de presión arterial y señalaron que pasó una buena noche, mientras continúa alojado en una sala de terapia intermedia.

El próximo paso podría producirse durante esta misma jornada. Según se informó, Pity Álvarez sería trasladado a otro centro asistencial perteneciente a su obra social para continuar allí con el tratamiento y los controles necesarios.

La internación comenzó durante la noche del martes, después de que el artista se descompensara mientras estaba en su domicilio. Ante la situación, sus familiares solicitaron una ambulancia y los médicos que llegaron hasta el lugar detectaron un cuadro de hipertensión, por lo que determinaron que debía permanecer internado.

La preocupación por la salud del músico había aumentado ese mismo día luego de que circulara un video en redes sociales. En las imágenes se observaba a Cristian “Pity” Álvarez protagonizando un incidente menor en una estación de servicio ubicada en La Paternal, donde al retroceder habría rozado otro vehículo.

En paralelo a su situación médica, este miércoles se realizó una nueva audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz, causa por la que el cantante está acusado. Durante la jornada declararon Cristina Congiu, madre del artista, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas de su círculo cercano.

¿Cómo sigue la salud del Pity Álvarez?

Antes de comenzar, la defensa de Pity Álvarez volvió a solicitar que se suspendiera el debate, aunque el Tribunal rechazó nuevamente el planteo. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, explicó que existe un conflicto entre la continuidad del proceso y el estado de salud del acusado.

“Acá tenemos un conflicto: debemos realizar el juicio porque así lo requiere la querella y la víctima y al mismo tiempo tenemos el cuadro de Álvarez”, expresó Goerner. Luego sostuvo que, pese a las patologías del músico, el Tribunal considera que existen condiciones para continuar con el proceso sin exigir su presencia física en todas las instancias.