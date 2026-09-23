El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue internado en las últimas horas en el Hospital Tornú después del choque que protagonizó en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. Hay hermetismo para saber qué pasará con el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

Desde hace horas el artista se encuentra internado en la terapia intermedia del Hospital Tornú. Aguardan a que durante la mañana sea trasladado a una clínica de su obra social.

Una crisis hipertensiva

El cuadro, según lo trascendido, sería una crisis hipertensiva. Por eso los médicos ordenaron su internación para mayor control.

Este miércoles desde las 11.30 se debería iniciar una nueva audiencia de juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Allí declararían cuatro testigos propuestos por la defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Una de las testigos es Cristina Congiu, madre del músico. A ella se suman Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes vivían en el barrio o son del círculo cercano.

El choque en La Paternal

La expectativa es aún mayor a poco más de 24 horas del siniestro vial ocurrido en la avenida San Martín al 2400. Pese a que fue un choque leve y en el que no se registraron heridos, el caso trascendió y generó alarma.

Los defensores de Álvarez manifestaron su "preocupación" tras el siniestro. Señalaron en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la situación se encuentra "al límite de todo".

"Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él", expresó Queijeiro, quien solicitó "medidas urgentes" al Tribunal.

La internación del Pity Álvarez y el hermetismo en torno al juicio mantienen en vilo a la causa.