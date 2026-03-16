A pocas semanas del nacimiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala como padres de Gia, la artista compartió una anécdota inesperada sobre cómo comenzó el trabajo de parto. La actriz y cantante sorprendió al revelar que todo ocurrió en un contexto totalmente inesperado mientras disfrutaba de un partido de fútbol.

La historia fue contada por Oriana Sabatini durante una charla en vivo en el programa Sería Increíble, del canal de streaming Olga, donde recordó entre risas cómo se dio el inicio de las contracciones. Lo curioso es que todo ocurrió mientras veía jugar a la Roma, el equipo donde se desempeña Paulo Dybala.

Según relató Oriana Sabatini, el momento fue tan inesperado como emocionante. “El parto fue natural. Entré en trabajo de parto en el tercer gol de la Roma. ¡Era un partidazo!”, expresó la artista, generando risas entre los presentes en el estudio.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini profundizó en el recuerdo y explicó cómo se dio exactamente la primera señal de que algo estaba ocurriendo. “Tenía fecha de parto para el 11 de marzo y esto fue el 2. La Roma mete el tercer gol, salté con una amiga. Nos pusimos a festejar. Me siento y digo: ‘Ay, sentí algo que nunca había sentido. Un dolor raro’”, relató.

Al notar que ese dolor era diferente a cualquier otro que hubiera experimentado, Oriana Sabatini decidió prestar atención a lo que estaba pasando. “Empecé a contar las contracciones con una aplicación. Eran cada cinco minutos”, explicó la cantante sobre el instante en que comprendió que el nacimiento de Gia estaba cada vez más cerca.

Sin embargo, había un detalle que complicaba la situación. Aunque Oriana Sabatini estaba cerca del hospital donde debía dar a luz, todavía no tenía listo el bolso para el momento del parto. “Yo estaba re cerca del hospital donde tenía que parir, pero no tenía el bolso. Fui a mi casa sin decir nada, que queda en la loma del culo”, recordó con humor.

Ya en su casa, la artista intentó mantenerse tranquila mientras el proceso avanzaba. “Estuve una hora en la bañera y ahí el dolor empezó a ponerse fuerte”, contó sobre las horas previas al nacimiento de Gia, la primera hija que tuvo junto a Paulo Dybala.

En medio de este momento personal tan importante, Oriana Sabatini también se prepara para un nuevo desafío laboral. La artista debutará como conductora en Olga con el ciclo True Crime, donde compartirá pantalla con el periodista especializado en policiales Paulo Kablan, una apuesta fuerte dentro de la programación 2026 del canal de streaming.