Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras el nacimiento de Gia, la hija que tuvo junto al futbolista Paulo Dybala. A pocos días de convertirse en madre, la artista decidió compartir con sus seguidores una imagen muy íntima junto a la pequeña, generando una ola de ternura en las redes sociales.

La publicación apareció en su cuenta de Instagram durante el Día Internacional de la Mujer, fecha que Oriana Sabatini eligió para expresar su emoción por esta nueva etapa. En la foto se la puede ver abrazando a Gia, que aparece de espaldas apoyada sobre el hombro de su madre, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Aunque la bebé ya había sido presentada el día de su nacimiento en una publicación conjunta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, esta fue la primera vez que la cantante se mostró públicamente con ella en brazos. En aquella ocasión, la pareja había escrito un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Un aplauso pa’ mami y papi”.

El nacimiento de Gia se produjo el 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma, donde la pareja vive actualmente por el presente deportivo de Paulo Dybala. La llegada de la bebé se adelantó unos días respecto de la fecha prevista y se convirtió en una de las noticias más celebradas por los fanáticos de Oriana Sabatini.

Como era de esperarse, la publicación recibió miles de comentarios llenos de amor y felicitaciones. Seguidores y figuras del espectáculo destacaron la ternura del momento y celebraron la nueva etapa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala como padres primerizos.

En medio de esta felicidad familiar, Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini, también se expresó públicamente sobre el nacimiento de su nieta. La actriz compartió el posteo de su hija y escribió un mensaje cargado de emoción: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros”.

Mientras tanto, la familia atraviesa días de contrastes. Aunque celebran la llegada de Gia, Catherine Fulop también manifestó preocupación por la salud de su madre, quien se encuentra en Venezuela atravesando un delicado momento.

Por otra parte, Oriana Sabatini también utilizó sus redes para dialogar con otras mujeres sobre la maternidad. En una charla con Juana Repetto, la cantante habló sobre las experiencias posteriores a la cesárea y reflexionó sobre los desafíos que enfrentan muchas madres en ese proceso, generando un espacio de intercambio con sus seguidoras.