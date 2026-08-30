Las primeras entrevistas de Tini Stoessel habrían estado atravesadas por algo más que los nervios propios de una adolescente frente a las cámaras. Un recuerdo de Ronnie Arias expuso el estricto control que Mariana Muzlera habría ejercido sobre cada aparición pública de su hija. Aquellas escenas ahora adquieren otra dimensión en medio de la crisis familiar.

El conductor apeló a su experiencia personal al recordar las numerosas visitas de la cantante a La 100. “Mariana la acompañaba a Tini hasta al baño. A cada reportaje que venía a La 100, que la tuve muchas veces, le marcaba lo que tenía que decir”, aseguró durante una transmisión de Bondi Live.

La supervisión, según su relato, no se limitaba a los estudios de radio. Arias sostuvo que la madre también intervenía cuando Tini Stoessel participaba en programas televisivos: “La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada”.

El testimonio recuperó fuerza por las versiones sobre la auditoría que la artista habría impulsado para revisar la administración de su patrimonio y su carrera. Esa decisión habría provocado un quiebre dentro de una familia que durante años estuvo involucrada directamente en sus asuntos profesionales, económicos y personales.

El debate continuó en Ángel responde, donde Romi Scalora intentó dimensionar lo difícil que sería romper con esa estructura. “Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular. Esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”, analizó.

Ángel de Brito también puso el foco en el impacto emocional que tendría descubrir aspectos desconocidos sobre el manejo familiar. “Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”, señaló. Para el conductor, Tini Stoessel no estaría atravesando solamente una disputa económica, sino una revisión profunda de los vínculos que condicionaron su crecimiento.

Como referencia, De Brito recordó el caso de Gabriela Sabatini, cuya familia también supervisó distintas áreas de su carrera deportiva. Las declaraciones no prueban por sí solas cómo se vivía puertas adentro, pero volvieron a instalar una pregunta sensible: cuánto margen tuvo la cantante para decidir mientras su madre guiaba sus palabras y sus movimientos.