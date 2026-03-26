Un nuevo episodio dentro de Gran Hermano volvió a encender la discusión por los límites del juego. Esta vez, Nazareno y La Maciel quedaron en el centro de la escena por un video que generó rechazo inmediato La situación se conoció al aire de un programa de televisión, donde advirtieron sobre lo ocurrido y marcaron el contexto reciente del reality. En ese marco, remarcaron: "Esto sucedió hace instantes".

El foco estuvo puesto en una dinámica dentro de la casa que rápidamente cruzó una línea sensible. Al describir el contenido del video, se explicó: "Con el antecedente de Carmiña y Mavinga, acaba de suceder un nuevo caso de discriminación hacia la gente, no lo digo yo, lo dice una de las participantes hacia la gente 'de color marrón'. Le pregunta La Maciel a Nazareno, que está desfilando: '¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?'. Nazareno responde: 'Cruzo'”.

A partir de ese primer intercambio, la escena escaló con nuevas preguntas y respuestas que profundizaron la polémica. En el video, se escucha: "Ves a una persona de color marrón, ¿qué hacés?", a lo que Nazareno responde: "Corro". Luego agrega: "Me quejo, que se vayan". Lejos de frenar, el momento cerró con una validación que terminó de encender las críticas dentro y fuera del programa: “¡Perfecto! ¡Aprobado!”.

El episodio también abrió un debate más amplio sobre el uso de ciertos términos y su impacto social. En ese sentido, se explicó: “Hay un colectivo importantísimo en la Argentina y en buena parte del mundo que es identidad marrón, lo pueden encontrar fácilmente en redes sociales, que precisamente, de un tiempo a esta parte, viene bregando por un tipo de racismo especial”.

Además, se remarcó el peso de esta problemática en el país y se sostuvo: “Nuestro país, de hecho, tiene un porcentaje importantísimo de su población cuya piel es marrón”.

Tras la difusión de las imágenes, las reacciones no tardaron en llegar y el tono fue contundente. Desde el mismo programa que expuso el video, cuestionaron lo ocurrido y señalaron: “La verdad, espantoso. Entiendo que quiso hacer una ironía, como que le estaban enseñando a ser modelo y para serlo tenía que pensar así. Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación. No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando”.

Así, en una edición que ya venía atravesada por conflictos similares, el episodio volvió a instalar una discusión incómoda sobre los límites del humor, el contexto del encierro y el impacto real de ciertos dichos dentro y fuera de la casa.