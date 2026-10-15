Pablito Ruiz volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar una anécdota desconocida sobre su vínculo con Ricky Martin. Durante una entrevista en Vuelta y Media, el ciclo de Urbana Play que conducen Sebastián Wainraich y Julieta Pink, el artista recordó un episodio ocurrido décadas atrás y terminó confirmando que hubo un beso entre ambos.

La historia se remonta a 1990, cuando Ruiz terminó una gira y descubrió que sus bailarinas habían comenzado a trabajar con el cantante puertorriqueño, que por entonces impulsaba su álbum Me amarás. El argentino reconoció que aquella situación le había generado una sensación de deslealtad. “Yo me sentí traicionado”, admitió al reconstruir aquel momento frente a los conductores.

A partir de ese recuerdo, Sebastián Wainraich llevó la conversación hacia un terreno inesperado y bromeó sobre la posibilidad de que hubiera ocurrido algo entre los músicos. El reencuentro tuvo lugar durante una fiesta en la que también estaban presentes las bailarinas, y la insistencia del conductor consiguió que Ruiz contara un detalle que hasta entonces no había compartido de esa manera.

“¿Y te tocó un beso con Ricky?”, preguntó Wainraich. Sin esquivar la consulta, el cantante respondió: “Me tocó un besito”. La confesión provocó nuevas bromas en el estudio y abrió la puerta a otra frase del artista, que reconoció: “Sí, después me quedé enganchado”. Así, una vieja anécdota terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Pero Ricky Martin no es la única estrella internacional con la que se vinculó a Ruiz a partir de versiones sobre su vida privada. Durante años también circularon rumores acerca de un supuesto encuentro íntimo con Luis Miguel en Venezuela. La especulación tomó fuerza luego de que el argentino afirmara en 2013 que tenía información sobre la orientación sexual del intérprete mexicano.

Sin embargo, el propio Ruiz se encargó de aclarar qué había sucedido realmente cuando conoció a Luis Miguel. En declaraciones recogidas por Infobae México, recordó que asistió a un concierto y después pudo visitarlo en su suite. “No, nunca, jamás... lo que yo conté fue que la primera vez que lo vi, lo conocí en Venezuela”, explicó. Según su versión, conversaron sobre la fama y cuestiones familiares, sin que ocurriera lo que sugerían las versiones.

Un beso para el recuerdo

Otro tema que rodea al artista es su particular relación con los seguidores. Pablito Ruiz, cuyo nombre real es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, contó que en México organiza encuentros privados y actividades que permiten compartir tiempo con sus fanáticos. “Es una forma de estar más cerca, sacarse fotos, compartir”, señaló en el programa de Urbana Play.

La modalidad también generó controversia en junio de 2025, cuando unas 160 personas asistieron a su fiesta de cumpleaños número 50 en Lomas de Zamora y pagaron USD 100 por cubierto. Frente a las críticas, Ruiz defendió la propuesta: “No es un robo ni nada similar”. Mientras su club de fans respaldó la organización, el cantante ya proyecta otra celebración para el próximo año, esta vez por sus 40 años de carrera, con un formato que volvería a combinar espectáculo y convivencia con sus seguidores.