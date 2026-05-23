El comienzo de la gira europea de Ricky Martin quedó marcado por un episodio inesperado que generó alarma entre sus fanáticos. El artista puertorriqueño se encontraba brindando un recital gratuito en Montenegro cuando una persona lanzó gas lacrimógeno en plena presentación, obligando a detener el espectáculo por cuestiones de seguridad.

Todo ocurrió mientras el músico interpretaba algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio frente a miles de personas. De un momento a otro, el ambiente cambió por completo: el público comenzó a dispersarse rápidamente y varios asistentes necesitaron ayuda tras verse afectados por el gas que llegó incluso hasta el escenario.

La situación impactó también al propio Ricky Martin y a los integrantes de su banda, quienes sintieron las consecuencias del ataque. Según trascendió en las últimas horas, el equipo técnico y de seguridad actuó inmediatamente para intentar controlar el caos y asistir a quienes presentaban dificultades para respirar.

La información fue confirmada por Róndine Alcalá, publicista del cantante, mediante un comunicado oficial. “Un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los miembros de la audiencia se alejaban del área y recibían asistencia”, explicó el texto difundido a los medios.

Además, desde el entorno del artista remarcaron que las autoridades locales trabajaron rápidamente para evitar que el episodio pasara a mayores. “El personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para contener la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, detallaron en el comunicado.

En medio de la incertidumbre, se evaluó la posibilidad de cancelar definitivamente el recital. Sin embargo, luego de analizar las condiciones del lugar y priorizando el vínculo con sus seguidores, Ricky Martin y su equipo decidieron volver al escenario para completar el show y cumplir con el compromiso asumido con el público.

Ricky Martín y un show para el olvido

Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas de gravedad y todo terminó bajo control. Desde el círculo cercano del cantante llevaron tranquilidad y aseguraron: “Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro”.

Pese al mal momento vivido en Montenegro, el artista continuará con la agenda prevista para su gira internacional. Durante junio, Ricky Martin tiene programadas presentaciones en Croacia, Italia, Serbia y Moldavia, donde espera reencontrarse con sus fans en un contexto mucho más tranquilo.