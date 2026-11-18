MasterChef Celebrity no tuvo eliminados este martes 17 de noviembre. Aunque Edith Hermida y Rocío Robles llegaron al tramo final como las participantes más comprometidas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que los 18 famosos continuaran en competencia. La resolución cambió el desenlace de una gala que había comenzado con nueve concursantes en riesgo.

La prueba exigía preparar doce galletitas sablé con manga y dos decoraciones diferentes. Cada participante recibió una canasta con los ingredientes y una lata para presentar el resultado. La precisión de la pastelería complicó la noche: además de lograr el sabor, debían repetir la forma y terminar dos tipos de decoración.

Quiénes se destacaron en la prueba de MasterChef Celebrity

Entre los nueve participantes que cocinaron por su permanencia, Pablo Giralt, Karina Mazzocco y Julieta Poggio recibieron las mejores devoluciones. Sus galletitas danesas convencieron al jurado y fueron las primeras en quedar fuera de peligro, mientras sus compañeros esperaban conocer el resto del veredicto.

Después llegó el alivio para Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel y Josefina “China” Ansa. Los tres integraron el segundo grupo que aseguró su continuidad. Con seis participantes a salvo, la definición quedó reducida a Martín “Campi” Campilongo, Edith Hermida y Rocío Robles.

Sus preparaciones habían sido las menos logradas de la gala. El jurado les pidió que explicaran por qué merecían seguir y luego le comunicó a Campi que tendría otra oportunidad. Edith Hermida y Rocío Robles permanecieron frente a los chefs, a la espera de una decisión que parecía anunciar la salida de una de ellas.

Por qué el jurado decidió no eliminar a nadie

Fue entonces cuando Damián Betular explicó la excepción: “Frente a una prueba tan difícil, hubiera sido muy injusto de nuestra parte tener que eliminar a alguien. Ninguno cometió un error grave y la verdad es que todos merecen estar acá una semana más. Así que los vamos a evaluar”. Tanto Hermida como Robles recibieron la noticia con alivio: ninguna tendría que dejar las cocinas esa noche.

La decisión les dio una semana más a los 18 participantes, pero no rebajó las exigencias de la competencia. Betular cerró el anuncio con una advertencia: “Lo que sí, les digo que descansen porque la cosa se viene realmente difícil”.