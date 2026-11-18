MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 16,2 puntos de rating a las 22:30 durante la gala de eliminación del martes 17 de noviembre. El programa de Wanda Nara se mantuvo por encima de los 15 puntos en las mediciones difundidas hasta las 22:48. En la competencia, Otro día perdido, de El Trece, registró 5,0 puntos.

Cómo evolucionó el rating de MasterChef Celebrity

Después del pico de las 22:30, el reality marcó 16,0 puntos a las 22:31 y 15,7 a las 22:33. La cifra bajó levemente a 15,5 a las 22:34, pero continuó muy cerca de su marca más alta de la noche. La diferencia entre esos registros fue de apenas siete décimas.

A las 22:36, la medición se ubicó en 15,6 puntos. Ese mismo número volvió a aparecer en la actualización de las 22:48, lo que mostró que el programa conservaba una audiencia alta incluso después de haber dejado atrás el pico de las 22:30.

La marca máxima del martes también superó la informada para el programa del lunes 16 de noviembre. Aquella gala de última chance había llegado a 13,6 puntos; la de eliminación alcanzó 16,2, una diferencia de 2,6 puntos entre ambos picos.

Cuánto midieron El Trece y los otros canales

Otro día perdido fue la propuesta más cercana a MasterChef Celebrity entre las cifras informadas, con 5,0 puntos. Incluso tomando los registros del reality posteriores a su pico, el ciclo de Telefe reunió más del triple de audiencia que la marca comunicada para el programa de El Trece.

Más atrás quedaron BTV, con 1,6 puntos, y Bienvenidos a ganar, con 1,0. Se siente Argentina registró 0,3 puntos. Ninguno de esos programas se acercó al segundo puesto, mientras MasterChef Celebrity encabezaba la franja con mediciones superiores a los quince.

La audiencia acompañó una gala que prometía una salida. Los participantes debieron preparar doce galletitas sablé con manga y dos decoraciones diferentes. Tras las devoluciones, Edith Hermida y Rocío Robles quedaron frente al jurado como las más comprometidas, pero Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron no eliminar a nadie por la dificultad de la prueba.

Así, la emisión combinó el pico de 16,2 puntos con un desenlace poco habitual para una noche de eliminación: los 18 participantes siguieron en competencia.