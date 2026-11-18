Anthony Ippolito interpreta a un joven Sylvester Stallone en I Play Rocky, la película dirigida por Peter Farrelly que llega a los cines argentinos este jueves 19 de noviembre. El actor, que ya había sorprendido con su interpretación de Al Pacino en la miniserie The Offer, enfrenta ahora el desafío de recrear los primeros años de otra figura fundamental de Hollywood.

La producción de Amazon MGM Studios reconstruye la historia detrás de Rocky, el clásico cinematográfico estrenado en 1976. La trama se concentra en la lucha de Stallone por conseguir que los estudios no solo compraran el guion que había escrito, sino que también le permitieran protagonizarlo.

A sus 27 años, Ippolito empieza a construir una trayectoria particular: interpretar a figuras históricas del cine antes de que alcanzaran la fama que las convirtió en leyendas. Su elección para este proyecto también tiene una historia detrás: consiguió una audición después de enviar por iniciativa propia una grabación a los responsables del casting.

Cómo Anthony Ippolito consiguió interpretar a Sylvester Stallone

La elección de Ippolito tiene un paralelismo con la historia que cuenta la película. Según relató Entertainment Weekly, el actor envió una audición sin haber recibido una convocatoria previa. Esa iniciativa terminó abriéndole la puerta a uno de los papeles más importantes de su carrera.

Nacido el 21 de agosto de 1999 y criado en Long Island, Nueva York, comenzó a actuar durante su infancia. Tuvo una aparición en Bella (2006) y posteriormente interpretó una versión adolescente del personaje de Adam Sandler en Pixels.

Su primera exposición importante llegó en 2020, cuando formó parte de Grand Army, la serie de Netflix ambientada en una escuela secundaria pública de Brooklyn. Allí interpretó a George Wright, un estudiante que integraba el equipo de teatro.

Pero el papel que comenzó a darle mayor reconocimiento llegó dos años después.

De Al Pacino en The Offer a Sylvester Stallone

En 2022, Ippolito interpretó a un joven Al Pacino en The Offer, la miniserie que reconstruye las dificultades que atravesó la producción de El padrino, la película dirigida por Francis Ford Coppola.

En aquella historia, Pacino todavía no era la estrella que terminaría siendo. Los ejecutivos de Paramount tenían dudas sobre su elección para interpretar a Michael Corleone, uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.

Para preparar el papel, Ippolito estudió entrevistas y registros audiovisuales de Pacino anteriores al estreno de El padrino. Su objetivo no era imitar a la estrella consagrada, sino encontrar al joven actor que todavía buscaba una oportunidad en Hollywood.

El desafío era especialmente exigente. El propio Ippolito había reconocido que interpretar a Pacino le resultaba intimidante, aunque también lo consideraba un honor y una gran responsabilidad.

Después participó en Purple Hearts, el drama romántico de Netflix protagonizado por Sofia Carson y Nicholas Galitzine.

Sin embargo, su recorrido profesional empezó a adquirir una característica distintiva: representar a intérpretes reconocidos en el momento previo a convertirse en figuras internacionales.

Qué cuenta I Play Rocky sobre el nacimiento de Rocky Balboa

La nueva película no se concentra solamente en la historia del boxeador Rocky Balboa. Su protagonista es el propio Stallone, un actor que atravesaba dificultades económicas y que encontró en aquel guion una oportunidad para cambiar su destino.

La producción reconstruye su enfrentamiento con los estudios, que estaban interesados en comprar la historia, pero preferían contratar a una estrella reconocida para el papel principal.

Stallone se mantuvo firme: no quería vender el guion si no podía interpretar al personaje que había creado. Incluso rechazó ofertas económicas importantes para defender esa condición.

La historia tiene un atractivo adicional porque permite observar cómo nació una de las franquicias más reconocidas del cine desde el punto de vista de quien la hizo posible.

La transformación física de Ippolito también ocupa un lugar central. Las imágenes difundidas durante la promoción muestran el trabajo sobre el cabello, la musculatura, los gestos y la particular forma de hablar de Stallone.

El objetivo es recrear al hombre que existía detrás del personaje, no solamente reproducir la apariencia de Rocky Balboa.

El aniversario de Rocky y la importancia de la nueva película

El estreno de I Play Rocky coincide con una fecha significativa: el 21 de noviembre de 2026 se cumplen 50 años del estreno de la película original.

Lanzada en 1976, Rocky se convirtió en un fenómeno cinematográfico y cultural. La historia del boxeador de Filadelfia consiguió trascender el género deportivo y construyó un relato sobre la perseverancia, las oportunidades y la posibilidad de superar las propias limitaciones.

La película original obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar y ganó tres estatuillas, entre ellas la de mejor película.

También dio origen a una franquicia que continuó durante décadas y que encontró una nueva generación de espectadores con las películas de Creed, protagonizadas por Michael B. Jordan.

En ese contexto, la nueva producción propone mirar hacia atrás y contar una historia que hasta ahora había quedado en segundo plano: la lucha personal de Stallone para convertirse en el protagonista de su propia creación.