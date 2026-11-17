Hoy resulta difícil imaginar a Sylvester Stallone sin Rocky Balboa. Pero antes de convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la historia del cine, Rocky fue un guion escrito por un actor que todavía buscaba su lugar en Hollywood. El camino hasta la pantalla estuvo lleno de reescrituras, negativas, decisiones arriesgadas y obstáculos que podían haber cambiado por completo el destino de la película.

Cincuenta años después, Stallone vuelve sobre esa historia en Los escalones, sus memorias, y revela todo lo que tuvo que suceder para que Rocky llegara al ring.

Antes de Rocky, hubo otro Rocky

Stallone escribió el primer borrador de Rocky en apenas unos días. Cuando llegó al final estaba convencido de haber encontrado la historia que estaba buscando. La primera persona que lo leyó, sin embargo, le hizo ver que todavía faltaba algo esencial.

El protagonista de aquella versión estaba lejos del boxeador entrañable que después conocería el mundo. Era un personaje más oscuro, con pocas razones para que el espectador quisiera acompañarlo. Stallone volvió entonces sobre el guion y empezó a transformarlo hasta encontrar el corazón de la historia: un hombre al que la vida parecía haber dejado atrás y que recibía una última oportunidad para demostrar, sobre todo ante sí mismo, de qué era capaz.

Ese cambio terminaría definiendo algo mucho más importante que una película de boxeo. Rocky no iba a tratar solamente de ganar o perder una pelea, sino de qué sucede cuando alguien decide intentarlo una vez más.

Los 72 escalones del Museo de Arte de Filadelfia se convirtieron en una imagen icónica del cine gracias a Rocky Balboa.

El protagonista de aquella versión estaba lejos del boxeador entrañable que después conocería el mundo. Era un personaje más oscuro, con pocas razones para que el espectador quisiera acompañarlo. Stallone volvió entonces sobre el guion y empezó a transformarlo hasta encontrar el corazón de la historia: un hombre al que la vida parecía haber dejado atrás y que recibía una última oportunidad para demostrar, sobre todo ante sí mismo, de qué era capaz.

Querían el guion, pero no a Stallone

Cuando el proyecto comenzó a llamar la atención en Hollywood apareció un nuevo problema: los productores estaban interesados en la historia, pero no estaban convencidos de que Stallone fuera la persona indicada para protagonizarla.

Él, en cambio, tenía una condición. Quería ser Rocky.

Las ofertas por el guion comenzaron a crecer y, para un actor que atravesaba una situación económica muy difícil, las cifras eran cada vez más difíciles de ignorar. Stallone recuerda en Los escalones una negociación que se extendió durante semanas, con productores, agentes y abogados intentando convencerlo de que aceptara el dinero y dejara que una estrella reconocida ocupara su lugar.

Pero siguió diciendo que no. Incluso cuando la propuesta llegó a una cifra que podía cambiarle la vida. Su argumento era tan simple como arriesgado: había creado a Rocky para interpretarlo él mismo.

La historia de un hombre al que nadie veía como un posible campeón empezaba, curiosamente, a parecerse bastante a la del actor que quería llevarlo a la pantalla.

Sylvester Stallone recuerda en sus memorias Los escalones las dificultades y decisiones que marcaron el nacimiento de una de las películas más emblemáticas del cine.

Una película pequeña para una historia enorme

Stallone finalmente consiguió quedarse con el papel, aunque eso no significó que Hollywood hubiera empezado a confiar en el proyecto.

Rocky nació como una producción modesta. El presupuesto era inferior al millón de dólares y el equipo disponía de apenas 28 días para completar el rodaje. Incluso después de múltiples versiones del guion, la película seguía siendo considerada una apuesta pequeña.

Esa falta de recursos condicionó buena parte de la filmación. Había poco tiempo, pocas posibilidades de repetir escenas y muchas decisiones tenían que tomarse sobre la marcha.

Paradójicamente, algunas de esas limitaciones terminarían ayudando a construir la identidad de la película. En Los escalones, Stallone reconstruye varios de esos momentos: escenas que tuvieron que modificarse, problemas que encontraron soluciones inesperadas y decisiones tomadas por necesidad que terminaron convirtiéndose en parte de aquello que hoy hace inconfundible a Rocky.

Las ofertas por el guion comenzaron a crecer y, para un actor que atravesaba una situación económica muy difícil, las cifras eran cada vez más difíciles de ignorar. Stallone recuerda en Los escalones una negociación que se extendió durante semanas, con productores, agentes y abogados intentando convencerlo de que aceptara el dinero y dejara que una estrella reconocida ocupara su lugar.

Filadelfia no podía ser reemplazada

Una de las discusiones apareció antes incluso de empezar a rodar. Se llegó a plantear la posibilidad de filmar la película en Beverly Hills. Para Stallone, la idea no tenía sentido.

Rocky había nacido en Filadelfia. Él había crecido allí y conocía el carácter de una ciudad obrera, dura y profundamente vinculada al boxeo. No quería que funcionara simplemente como escenario: quería que se sintiera en cada parte de la historia. “La ciudad es un personaje”, escribe en sus memorias.

Finalmente, Filadelfia se quedó en la película. Sus calles, sus mercados y sus barrios terminaron formando parte de la identidad de Rocky Balboa, hasta el punto de que hoy es difícil pensar en uno sin pensar también en la otra. En medio de esa ciudad había un lugar que para Stallone tenía un significado especial desde mucho antes de empezar a escribir el guion.

Rocky Balboa pudo haber sido interpretado por otra estrella de Hollywood, pero Stallone se mantuvo firme en su decisión de protagonizar la película.

Los escalones que terminaron contando dos historias

Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia son hoy uno de los lugares más reconocibles asociados a Rocky. Pero para Stallone tenían una historia anterior a la película.

Durante su juventud había pasado por allí en momentos en los que su propio futuro parecía incierto. Aquellos escalones representaban para él algo que todavía estaba intentando alcanzar.

Años después volvió a encontrarse frente a ellos vestido como Rocky Balboa. Subió los 72 escalones corriendo y, al llegar arriba, hizo algo que no estaba previsto. El momento terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más famosas de la película.

Pero el verdadero significado que esa escena tuvo para Stallone va mucho más allá de los pocos segundos que quedaron en pantalla. No es casualidad que, cinco décadas después, haya elegido justamente Los escalones como título para contar sus memorias.

Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia son hoy uno de los lugares más reconocibles asociados a Rocky. Pero para Stallone tenían una historia anterior a la película.

Rocky podía haber sido otra película

El camino no terminó cuando se apagaron las cámaras. Durante el montaje todavía hubo decisiones importantes que revisar. Algunas escenas cambiaron de sentido y hasta el desenlace que hoy parece inseparable de Rocky pasó por una transformación antes de llegar a los cines.

Es uno de los aspectos que Stallone recupera en sus memorias: cuánto de una película termina naciendo del plan original y cuánto aparece a fuerza de errores, discusiones, restricciones y decisiones tomadas cuando ya parece demasiado tarde para cambiar algo.

En el caso de Rocky, muchas de esas decisiones terminaron siendo fundamentales.

La pelea antes de la pelea

Cincuenta años después, Rocky forma parte de la historia del cine y Sylvester Stallone parece inseparable del personaje que creó. Viéndola desde hoy, es fácil olvidar cuántas veces aquella película pudo haber tomado otro camino.

El protagonista pudo haber sido diferente. Filadelfia pudo haber quedado afuera. El presupuesto pudo haber jugado en contra. Stallone pudo haber aceptado una de aquellas ofertas y limitarse a ver cómo otro actor interpretaba su historia.

No sucedió. Quizás por eso la historia detrás de Rocky conserva algo del espíritu de la propia película: antes de subir al ring, hubo que insistir cuando todavía nadie sabía cómo iba a terminar la pelea.

Fuente: Penguin Libros