Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador mensaje: “Vivirá para siempre”

El impacto por la muerte de Marcos Camino provocó una inmediata reacción en el corazón de la movida tropical argentina. A los pocos minutos de conocerse la trágica noticia, la cuenta oficial de Los Palmeras difundió un mensaje cargado de dolor y tristeza para despedir a su compañero. El conjunto santafesino volcó su pesar en las redes sociales ante la partida de una de las piezas indispensables de su trayectoria.

A través de una imágen del acordeonista devenido a cantante tras la salida de Cacho Deicas, los integrantes de la agrupación ratificaron el triste desenlace de su compañero de ruta. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre” expresaron en el inicio del mensaje.

Frente a las repercusiones generadas por el hecho y el clima de profunda consternación, los músicos hicieron un llamado directo a la opinión pública y a los medios de comunicación. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información” señalaron respecto a la sensibilidad del momento.

Asimismo, la banda hizo un espacio para valorar el masivo acompañamiento popular recibido desde diferentes puntos del país tras la confirmación de la noticia. “Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento” manifestaron en el cierre del escrito emitido desde la capital provincial.

Durante más de cinco décadas, el aporte creativo de Marcos Camino resultó clave para construir el sonido distintivo que llevó al grupo a la cima de la música popular. Su destreza en el acordeón y su empuje al frente del proyecto convirtieron al conjunto en una institución ineludible de la cumbia santafesina.

La publicación institucional desató de inmediato miles de interacciones y mensajes de condolencia por parte de fanáticos, colegas e instituciones culturales. La partida del reconocido instrumentista conmovió a múltiples generaciones de oyentes que acompañaron las distintas etapas del conjunto a lo largo de los años.

De esta manera, la agrupación despidió formalmente al músico en una jornada teñida por el dolor y la gratitud. Más allá del triste desenlace que enluta a la música nacional, la herencia sonora de Marcos Camino y el sello indiscutido de Los Palmeras continuarán resonando en la memoria afectiva de todo el país.