El testimonio de Pamela Pombo sacudió al mundo del espectáculo tras mostrar un video que evidencia la brutal agresión que, según denunció, sufrió por parte de su ex pareja, Patricio Albacete. La ex vedette decidió hablar públicamente en televisión y dejó al descubierto un vínculo que, lejos de ser sano, estaba atravesado por la violencia.

Todo comenzó poco después de su casamiento. “Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio”, relató Pamela Pombo, marcando el inicio de una etapa conflictiva que fue escalando con el paso de los meses. A pesar de la separación, la tensión no cesó.

Durante ese tiempo, la mediática aseguró que intentó sostener la relación. “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja… creo que puse o pusimos todo”, explicó. Sin embargo, reconoció que llegó a un límite: “Llegaron momentos en los que no podía más. Me daba miedo”.

Las peleas, según detalló, tenían un patrón repetitivo. “La mayoría son discusiones por infidelidades de él. Nada, yo pedía explicaciones y eran las mismas, ‘estás loca, inventando’”, contó. Incluso recordó un episodio puntual: “Había encontrado una tanga en el auto, me dijo que llevaba tres años ahí”.

El momento más duro fue cuando la violencia pasó a lo físico. “Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, afirmó Pamela Pombo conmovida. Además, advirtió sobre el material que decidió no mostrar: “Ese es el más tranquilo que tengo”.

Las imágenes fueron registradas por cámaras instaladas en su casa. “Desde mi separación anterior tengo cámaras, por mis perros más que nada. Yo le conté a él que tenía las cámaras y me dijo que no había problema”, explicó, dejando en claro que todo ocurría incluso bajo grabación.

El impacto emocional también fue profundo. “Hace siete meses que vivo en alerta, que no como bien, que no duermo”, confesó. A esto se suma un conflicto económico: “Cuando me casé con él puse mis ahorros ahí. Confiaba, le di la plata”, señaló sobre un emprendimiento que compartía Patricio Albacete.

Actualmente, con una medida judicial vigente, Pamela Pombo intenta reconstruir su vida. “Dejé mi casa hace 3 días”, reveló. Y cerró con una frase que resume su postura: “Yo no quería hacer esto mediático. Quería resguardarlo a él”.