La relación entre Patricio Albacete, exjugador emblemático de Los Pumas, y la modelo fitness Pamela Pombo ha llegado a su fin tras poco más de un año de matrimonio. La ruptura, que se define como escandalosa, ya está siendo tratada por la justicia debido a la gravedad de los motivos involucrados.

La confirmación llegó a través de la periodista Karina Iavícoli, quien logró comunicarse con Pamela Pombo. La modelo declaró: “Es verdad, me estoy separando. No puedo dar los motivos porque es algo muy grave y delicado que ya tienen mis abogados”. Estas palabras reflejan la seriedad del conflicto que atraviesan.

El distanciamiento quedó evidenciado también en las redes sociales, donde ambos eliminaron todas las fotografías y videos que los mostraban juntos. Incluso desaparecieron las imágenes de su lujosa boda celebrada en junio de 2024, con 250 invitados, 20 damas de honor y 15 padrinos en Pilar. Pamela conservó únicamente algunas fotos con amigas y de su vestido de novia, borrando cualquier recuerdo del exrugbier de sus perfiles digitales.

Todo comenzó con años de entrenamientos

La historia de amor comenzó en un gimnasio, donde ambos se cruzaban durante sus entrenamientos. Tras años de encuentros casuales, decidieron formalizar su relación. El 28 de diciembre de 2023 se casaron por civil y celebraron la unión con una gran fiesta meses después.

Durante su matrimonio, Pamela había revelado que Albacete apoyaba su faceta como creadora de contenido para OnlyFans, señalando que “Él no tiene problema, me ayuda con el tipo de foto que puede gustarle a los hombres”.

Patricio Albacete, a sus 45 años, es una figura destacada del rugby argentino, con una carrera que abarcó más de una década en Los Pumas y participaciones en tres Mundiales (2003, 2007 y 2011). Tras su retiro a los 37 años, se ha dedicado a la dirección técnica, al emprendimiento vitivinícola y a la publicación de su autobiografía “Mil Batallas”.

Por su parte, Pamela Pombo saltó a la fama en 2011 como parte de las “hermanas Pombo” y protagonizó varios escándalos mediáticos, además de un vínculo con el futbolista "Ogro" Fabbiani. Más adelante, cambió radicalmente su rumbo para convertirse en fisicoculturista premiada, instructora y exitosa creadora de contenido para adultos.

Actualmente, los detalles detrás de esta ruptura se mantienen en reserva por orden judicial, pero la magnitud del escándalo indica que el conflicto apenas comienza a revelarse.