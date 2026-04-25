Mientras Allegra Cubero vivía una noche soñada rodeada de su familia, con una gran fiesta junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanas Indiana y Sienna, quien llamó la atención fue Nicole Neumann, que decidió no ser parte del evento y mantenerse al margen.

Lejos de sumarse a la celebración, Nicole Neumann optó por un plan completamente diferente. En medio de rumores de tensiones familiares, la modelo evitó la exposición pública y se inclinó por un perfil bajo durante el fin de semana.

A través de sus redes sociales, la jurado dejó ver cuál fue su elección. Desde su cuenta de Instagram, compartió una imagen desde el interior de un avión, donde se la veía junto a su hijo menor, Cruz, descansando en sus brazos.

Minutos después, publicó otra postal con vistas aéreas que anticipaban el destino. Finalmente, se confirmó que Nicole Neumann viajó a la provincia de Neuquén, en lo que parece ser una escapada para desconectar del ruido mediático.

Por ahora, no se conocieron detalles específicos sobre el motivo del viaje. Sin embargo, todo indicaría que se trata de un momento íntimo junto a su hijo más pequeño, priorizando la tranquilidad en medio de días cargados de versiones.

En paralelo, surgieron especulaciones sobre la ausencia de Manu Urcera en este viaje. Aunque no apareció en las primeras imágenes, no se descarta que el piloto se sume en las próximas horas a Nicole Neumann y Cruz.

Mientras tanto, la fiesta de Allegra Cubero sigue generando repercusiones, especialmente por las diferencias entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, un vínculo que, lejos de recomponerse, parece cada vez más tenso.

De hecho, en una reciente nota, la modelo fue contundente al hablar del tema: “Con Cubero no tengo nada que hablar”. Además, aclaró su situación personal y descartó rumores: “Estamos organizando un viaje que teníamos planificado desde el año pasado. Estamos pasándola bien, felices”.