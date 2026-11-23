Pampita finalmente dio detalles del episodio que revolucionó las redes sociales y que volvió a poner su vínculo con la China Suárez bajo la lupa. Durante una entrevista con Infama, el ciclo de América TV, la conductora explicó cómo terminó compartiendo una publicación de la actriz en sus historias de Instagram y dejó en claro que no hubo ninguna intención detrás de aquel gesto. Además, hizo una inesperada confesión sobre su relación con la tecnología.

Todo ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando los seguidores de Carolina Ardohain descubrieron que había republicado un posteo de Eugenia Suárez. La publicación incluía una serie de fotografías con diferentes looks de la actriz, entre ellas una imagen tomada en la famosa casa de los sueños de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta. Aunque la historia desapareció rápidamente, algunos usuarios alcanzaron a realizar capturas y el episodio comenzó a circular por todas partes.

La situación llamó especialmente la atención por la historia que existe entre Pampita y la China Suárez, cuyo vínculo estuvo atravesado durante años por las polémicas relacionadas con Benjamín Vicuña. Por eso, el inesperado reposteo despertó distintas interpretaciones y alimentó las especulaciones sobre los motivos que habían llevado a la modelo a compartir ese contenido. Ahora, decidió terminar con las dudas y contar su versión.

Consultada sobre lo sucedido, la conductora no esquivó el tema y reconoció que tiene dificultades para manejar algunas herramientas digitales. "La tecnología no es lo mío, evidentemente", expresó entre risas. De esa manera, dejó en claro que el episodio no había sido una indirecta ni un intento de llamar la atención de la actriz, sino una equivocación que terminó teniendo una repercusión mucho mayor de la esperada.

Durante la charla también le preguntaron si había querido enviarle la publicación a alguna amiga y, por una confusión, terminó haciéndola pública. Sin embargo, Pampita descartó esa posibilidad y explicó que la situación había sido diferente: "No, me lo mandaron. Me lo mandaron mis amigas. Yo soy muy de meter la pata. No es la primera vez que me pasa", reconoció, dando cuenta de que estos episodios no son nuevos para ella.

Incluso, la modelo contó que su entorno suele advertirle cuando comete alguna equivocación en sus redes sociales. Según relató, en distintas oportunidades recibió llamados de atención de su sobrina, alguna amiga o su cuñada, quienes le preguntan: "¿Qué hiciste?". La anécdota dejó en evidencia que no siempre advierte inmediatamente lo que publica y que necesita de sus personas cercanas para detectar ciertos errores.

¡Por fin! Pampita habló de la historia de la China

Lejos de mostrarse preocupada por la exposición que tuvo el episodio, Pampita aseguró que eligió tomárselo con humor cuando le consultaron si se había arrepentido. "No, me reí, me lo tomo con humor", respondió. También reconstruyó el momento exacto de la equivocación: "No, no. En ese momento vi el posteo porque alguien me lo envió y no sé cómo toqué que se publicó unos segundos, pero bueno, qué va a ser", explicó.

Así, Pampita le puso palabras a uno de los momentos más comentados de sus redes sociales y descartó cualquier intención oculta detrás de la fotografía de la China Suárez. Mientras tanto, la conductora mantiene su postura de no involucrarse en las controversias personales de otras figuras, especialmente cuando se trata de situaciones que pueden afectar los vínculos familiares que comparte con Benjamín Vicuña.