El escándalo que protagonizó Roberto Funes Ugarte durante un móvil televisivo sigue generando repercusiones. Esta vez, quien decidió hablar fue Joaquín, el joven trabajador que quedó expuesto durante la transmisión de LN+ y que contó detalles desconocidos de lo que sucedió después del enfrentamiento. Su testimonio dejó al descubierto que la polémica no terminó con el video viral.

En una entrevista con Olga, el empleado relató que la situación también tuvo consecuencias dentro de la sandwichería donde trabaja. Según explicó, después de que las imágenes recorrieran las redes sociales, recibieron un llamado de la dueña del emprendimiento que generó todavía más tensión. “La dueña nos llamó puteándonos porque no le habíamos dado nota a Marianito… a Robertito”, contó, al recordar la reacción que tuvieron que afrontar.

Durante la charla con Fede Flowers, Joaquín también describió cómo vivió el momento en el que el periodista lo cuestionó delante de las cámaras. El joven aseguró que estaba concentrado en sus obligaciones cuando se encontró inesperadamente en medio de una situación que terminó teniendo una enorme exposición pública. “Yo estoy laburando, Robertito me funó en vivo, me puse nervioso”, reconoció.

La repercusión tampoco fue inmediata para él. De hecho, explicó que no se había dado cuenta de la dimensión que estaba alcanzando el episodio hasta que alguien de su círculo cercano le avisó. “Me enteré por un amigo que era viral”, recordó. La escena había generado numerosas críticas contra Robertito Funes Ugarte, especialmente por los calificativos que utilizó para referirse al trabajador durante el móvil.

Lejos de aceptar los cuestionamientos sobre su predisposición para atender al público, Joaquín salió a defender su manera de trabajar. En ese sentido, dejó en claro que no considera que haya tenido un comportamiento incorrecto con el conductor y sostuvo: “Eso no se hace, yo soy buena onda con todos los clientes”. Su respuesta volvió a poner el foco en el trato que recibió mientras cumplía con su jornada laboral.

Todo comenzó durante la cobertura de la Fugazzeta Fest, realizada en Palermo, cuando Funes Ugarte se acercó al puesto gastronómico para conseguir una entrevista. El empleado le pidió unos instantes porque estaba ocupado atendiendo sus tareas, pero la respuesta no fue bien recibida por el periodista, que terminó calificándolo de “bobo importante” frente a los televidentes.

La situación escaló cuando el conductor cuestionó públicamente la atención del comercio e incluso pidió que no concurrieran al establecimiento. También sugirió que los responsables evitaran contratar trabajadores con una actitud similar. El fragmento de LN+ se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios en contra de su reacción.

En medio de la controversia, La Crostita, el emprendimiento gastronómico involucrado, también se expresó en redes sociales para agradecer el respaldo recibido. “Miles de ustedes salieron a bancarnos”, manifestaron desde el comercio. Mientras tanto, las declaraciones de Joaquín sumaron una nueva dimensión al conflicto con Roberto Funes Ugarte, que ahora también tiene repercusiones entre los integrantes del equipo de trabajo.