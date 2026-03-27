La reciente reaparición mediática de Roberto García Moritán generó revuelo luego de que se refiriera al final de su relación con Pampita, asegurando que tras la ruptura “perdió todo”. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y provocaron una inmediata reacción.

Consultada en Puro Show, la conductora evitó entrar en polémicas y fue contundente: “Esto que dijo no son temas míos y trato de no meterme”. Con serenidad, dejó en claro que no piensa alimentar el conflicto mediático.

En ese mismo sentido, Pampita puso el foco en lo verdaderamente importante: la crianza de su hija en común. “Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar juntos a Ana”, afirmó, remarcando su postura conciliadora.

Además, explicó que el diálogo con Roberto García Moritán sigue siendo clave: “Compartimos mucho juntos y por eso tratamos que la relación sea amena y en paz”. La modelo dejó entrever que la prioridad es mantener estabilidad familiar.

Cuando le preguntaron por los dichos del empresario sobre su pasado juntos, fue tajante: “Yo estoy en pareja así que no voy a opinar de eso”. Así, marcó un límite claro respecto a su vida actual.

Por su parte, Roberto García Moritán había hablado en El Cronista Stream sobre el impacto de la separación. “Perdí todo”, lanzó, generando sorpresa por la contundencia de sus palabras.

El empresario también destacó que, pese a todo, mantiene contacto diario con Pampita por su hija: “Obvio, si tenemos una hija en común”. Sin embargo, expresó malestar por las críticas públicas que recibe.

Finalmente, reflexionó sobre su presente: “Fue una realidad con la que tuve que convivir”. Mientras tanto, Pampita eligió correrse del conflicto, apostando a la calma y a preservar el vínculo familiar.