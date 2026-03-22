El paso del tiempo no borró lo que significó esa ruptura. Roberto García Moritán volvió a hablar de su separación de Pampita y dejó ver un costado más íntimo al repasar cómo atravesó ese proceso. En una entrevista reciente, el empresario se mostró reflexivo al reconstruir lo vivido y al contar cómo es hoy el vínculo con su expareja.

Lejos de un distanciamiento total, Roberto García Moritán explicó que el contacto con Pampita sigue presente por el rol que comparten como padres. La relación, según contó, se sostiene desde el diálogo y la responsabilidad en común. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada”.

En ese recorrido, también eligió mirar hacia atrás y poner en valor lo que construyeron juntos. Moritán destacó la etapa compartida con la modelo y la familia que lograron formar, más allá de cómo terminó la relación. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades. Al hablar de lo que implicó la separación, el empresario reconoció que atravesó momentos complejos y que no todo fue lineal en la reconstrucción de su vida personal.

“A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”, expresó al referirse a las emociones que todavía aparecen cuando revisita esa etapa.

El impacto no fue solo en lo afectivo. Roberto García Moritán también describió cómo esa situación repercutió en distintos aspectos de su vida cotidiana y profesional, en un contexto donde la exposición mediática amplificó todo lo que ocurría.

“Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, agregó, en una de las frases más fuertes de la entrevista.

Hoy, con otra perspectiva, Roberto García Moritán intenta reordenar su presente sin perder de vista lo que fue esa etapa. Entre el recuerdo, el aprendizaje y el vínculo que sigue vigente por su hija, la historia con Pampita todavía tiene un lugar importante en su vida.