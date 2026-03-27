El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe ya empezó a generar fuerte repercusión y, en las últimas horas, un nombre sorprendió a todos: Julieta Poggio. La ex participante de Gran Hermano se posiciona como una de las principales candidatas para conducir el icónico formato musical.

La primicia se conoció en LAM, donde el panel analizó sin filtro esta posibilidad que ya genera polémica en el mundo del espectáculo. Según revelaron al aire, la elección tendría un fuerte respaldo interno dentro del canal.

“¡Juli Poggio, conductora de Popstars! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”, lanzaron en el ciclo, dejando en claro que la joven influencer está muy bien considerada por uno de los históricos productores de la televisión argentina.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. La posible llegada de Julieta Poggio al frente de Popstars abrió un intenso debate entre los panelistas, quienes no dudaron en expresar sus reparos sobre su desempeño en un rol tan exigente.

Una de las voces más críticas fue la de Pilar Smith, quien apuntó directamente contra un aspecto técnico: “¿Sabés por qué no me gusta? Ella tiene mucho talento, es una chica que tiene mucho ángel, pero va a tener que hacer algo con la voz porque va a tener que locutar. Para mí, tiene que ir al foniatra”.

A pesar de las críticas, también hubo quienes defendieron a la ex hermanita y valoraron su frescura frente a cámara. “Habla de corrido. Que ya es un valor en el mundo”, remarcaron, destacando que su naturalidad podría ser una ventaja en televisión.

Lo cierto es que Telefe apuesta fuerte a renovar sus figuras y conectar con el público joven, y en ese contexto, Julieta Poggio aparece como una opción que combina popularidad, presencia en redes y experiencia mediática tras su paso por Gran Hermano.

Entre elogios, cuestionamientos y mucha expectativa, el posible desembarco de Julieta Poggio en Popstars promete dar que hablar. Mientras tanto, la cuenta regresiva para el regreso del ciclo sigue avanzando y la decisión final podría marcar un antes y un después en su carrera.