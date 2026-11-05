La vida sentimental de Pampita vuelve a quedar en el centro de la escena. Después de varios intentos por sostener su historia de amor, la modelo y Martín Pepa estarían atravesando una nueva separación. La información fue revelada por Yanina Latorre, quien sorprendió a todos al contar en televisión que la pareja habría terminado su relación hace aproximadamente dos semanas.

La noticia se conoció durante una emisión de Sálvese quien pueda (SQP), cuando la conductora decidió dar nombres y detalles de una ruptura que, según explicó, sus protagonistas todavía preferirían mantener en reserva. “Está separada Pampita, no te enojes, hace 15 días que estás separada. No quise hablar con ella, ahora va a estar enojada”, lanzó Yanina al presentar la información.

Pero lo que más llamó la atención fueron las razones que habrían desencadenado el final del noviazgo. De acuerdo con la reconstrucción que hizo Latorre, Martín Pepa habría sido quien tomó la decisión de terminar el vínculo, luego de encontrarse nuevamente con dificultades que ya habían provocado una crisis anterior. “Martín volvió al país hace un mes, él la habría dejado por la misma situación de la otra crisis: la distancia, la intensidad de ella, viste que es casamentera ella”, explicó.

La periodista también aseguró que consultó a personas cercanas a ambos para conocer qué estaba sucediendo puertas adentro. Según su relato, las versiones coincidieron en señalar los problemas para compatibilizar sus respectivas actividades y la manera en que cada uno entendía la relación. “Hablé con mucha gente de los dos lados, me dicen que están separados por distancia, agenda, y el entorno de Martín me dicen que por su intensidad”, sostuvo.

Otro de los aspectos que Yanina puso sobre la mesa fue la diferencia entre las expectativas sentimentales de Pampita y la dinámica que habría podido ofrecerle el polista. En ese sentido, reveló que el empresario se habría sentido exigido por determinadas demandas del vínculo. “Pepa se siente sobreexigido, porque a ella le gusta el vínculo tipo de marido y mujer”, afirmó la conductora.

Sin embargo, la ruptura no sería definitiva desde la perspectiva emocional de la modelo. Según las fuentes consultadas por Latorre, Carolina Ardohain estaría muy triste y todavía tendría esperanzas de recomponer la pareja. “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa porque tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor”, contó la panelista, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

La historia entre ambos ya había atravesado otros momentos complicados. Incluso, después de una separación anterior, Pampita y Martín Pepa consiguieron darse otra oportunidad y reconstruir el noviazgo. La modelo también había hablado públicamente de las dificultades de mantener una relación a distancia y de lo importante que era para ella compartir la cotidianeidad con su pareja.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente el final de la relación. Mientras tanto, las declaraciones de Yanina Latorre reavivaron las versiones de crisis y pusieron nuevamente bajo la lupa el futuro sentimental de la modelo, que también había atravesado una mediática separación de Roberto García Moritán. La gran incógnita es si esta vez el distanciamiento será definitivo o si habrá una nueva reconciliación.