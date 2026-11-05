El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable este jueves 5 de noviembre de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Brand, de 51 años, enfrentaba en total siete cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente. Los hechos denunciados involucraban a seis mujeres y ocurrieron entre 1999 y 2009, un período en el que el comediante alcanzó fama masiva en el Reino Unido.

El jurado deliberó durante aproximadamente ocho horas y media antes de alcanzar el veredicto. Brand fue absuelto de los otros dos cargos de violación y del cargo de intento de agresión indecente.

Tras conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan le comunicó a Brand que la condena por violación implica "inevitablemente una pena de prisión significativa". El magistrado revocó su libertad bajo fianza y ordenó que permanezca detenido hasta la audiencia de sentencia, que se realizará el lunes.

El caso que llevó a Brand a juicio

La investigación policial contra Brand comenzó en septiembre de 2023, después de que una investigación periodística conjunta del Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4 publicara acusaciones anónimas de conducta sexual indebida contra el comediante.

Las seis denunciantes se presentaron ante las autoridades después de esa emisión. Durante el juicio, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un "depredador sexual" que utilizaba su fama y su encanto para acercarse a las mujeres sin respetar sus negativas.

La defensa de Brand argumentó que el documental de 2023 había "contaminado" el proceso y que las denunciantes habían reconstruido sus recuerdos a partir de la exposición mediática. La fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que las mujeres se animaron a hablar al sentirse acompañadas por otras víctimas.

Los hechos por los que fue condenado

Según los testimonios presentados en el juicio, los episodios ocurrieron en distintos escenarios: una habitación de hotel, oficinas de trabajo, el baño de un bar y el domicilio del propio Brand.

El caso más grave que derivó en la condena por violación involucra a una fan de 21 años, quien declaró que Brand abusó sexualmente de ella en su casa después de uno de sus espectáculos en 2009.

Brand había negado todas las acusaciones. En su declaración ante el tribunal, reconoció haber tenido una vida sexual promiscua en el pasado y admitió haber "usado mal" su fama, pero aseguró que nunca mantuvo relaciones sin consentimiento.

Quién es Russell Brand

Brand saltó a la fama en el Reino Unido durante la década de 2000 como presentador de MTV y conductor de programas vinculados a Big Brother. Luego dio el salto a Hollywood con películas como "Paso de ti" (Forgetting Sarah Marshall), "Misión Rockstar" (Get Him to the Greek) y "Arthur". También prestó su voz al doctor Nefario en la franquicia animada "Mi villano favorito".

Estuvo casado con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012. En los últimos años se había convertido en una figura controvertida de YouTube, donde publicaba contenidos que combinaban bienestar personal, teorías de conspiración y reflexiones religiosas.

La sentencia se conocerá el lunes.