El pareo vuelve a ocupar un lugar central en el bolso de playa. Esta temporada amplía sus posibilidades. Ya no funciona solo como una prenda práctica para después del mar. Los nuevos looks lo llevan como una falda envolvente que puede acompañar un almuerzo, una caminata por la costa o un encuentro al atardecer.

Pampita anticipó esta tendencia con una fórmula sencilla y de alto impacto visual. Eligió un bikini triángulo con animal print y lo combinó con un pareo largo en el mismo estampado, anudado de manera lateral.

El look de Pampita con bikini y pareo coordinados

El traje de baño está compuesto por un corpiño triangular con detalles de argollas metálicas en el centro y una bombacha de tiro bajo. El estampado animal print mezcla tonos marrones, rosados y negros, una paleta que se repite en el pareo.

La pieza envolvente cae hasta los tobillos y lleva un nudo bajo sobre uno de los laterales. Ese detalle genera un drapeado natural y deja una abertura que aporta movimiento. Al repetir el mismo diseño del bikini, el pareo no se percibe como un agregado aislado. Se integra como parte de un conjunto pensado de manera integral.

Pampita impone tendencia con un bikini animal print y un pareo largo a juego.

El resultado mantiene el espíritu relajado de un look playero. Pero suma la presencia suficiente para seguir usándolo cuando termina el día de playa.

El pareo sale de la playa y llega al street style

Durante el verano 2026 del hemisferio norte, el pareo dejó de estar limitado a la arena. Apareció en looks urbanos. Las referentes del street style lo combinaron con musculosas, remeras, camisas amplias y hasta pantalones. Algunas pasarelas lo incorporaron como una falda envolvente.

Esta transición explica su regreso. Es liviano, ocupa poco espacio y permite modificar un outfit sin cambiarse por completo. Puede acompañar el traje de baño durante el día y transformarse en la pieza central de un look para el after beach.

Además del clásico anudado sobre la cadera, puede llevarse como una falda midi, cruzado en forma asimétrica o superpuesto sobre un pantalón liviano. Esta última fue una de las combinaciones que se vio en el street style internacional.

Cómo combinar el pareo este verano

La propuesta de Pampita parte del total match: bikini y pareo repiten exactamente el mismo estampado. Es la fórmula más directa para construir un conjunto coherente y convertir el traje de baño en la base de todo el look.

Otra posibilidad es elegir un pareo que recupere solamente uno de los colores del bikini. Un traje de baño liso puede combinarse con un diseño estampado que incluya ese mismo tono. Si el bikini ya tiene dibujos, un pareo de color pleno ayuda a equilibrar el conjunto.

Quienes quieran llevarlo más allá de la playa pueden sumar una camisa blanca o de lino abierta, una musculosa neutra o una remera simple. Unas sandalias bajas, una cartera de fibras naturales y accesorios dorados completan el equipo sin quitarle protagonismo a la prenda envolvente.

Los trucos para llevar el pareo de la playa al sunset

El modo de anudarlo cambia por completo su aspecto. Un nudo lateral y bajo, como el que eligió Pampita, conserva su aire relajado. Si se cruza con mayor tensión y se ata a la cintura, se acerca más a la apariencia de una falda.

Para un encuentro al atardecer, alcanza con sumar una camisa amplia, cambiar las ojotas por sandalias y agregar aros o pulseras. En la ciudad, la fórmula puede adaptarse con una musculosa, ballerinas o kitten heels y una cartera de líneas simples.

La clave de su regreso está justamente ahí. Una misma pieza puede cubrir, sumar color, transformar el traje de baño y acompañar diferentes momentos del día.