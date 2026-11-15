Pasaron diez días desde que se habló en televisión de una separación hasta que Pampita y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos en público. La modelo y el polista fueron fotografiados este sábado 14 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Su aparición durante el festejo volvió a abrir la pregunta por el futuro del noviazgo.

La versión de ruptura había salido al aire el 4 de noviembre en Sálvese quien pueda. Yanina Latorre dijo que los dos llevaban cerca de 15 días separados, lo que ubicaba el supuesto corte en la segunda mitad de octubre. Según la información que dio la conductora, Martín Pepa habría tomado la decisión de terminar la relación.

La distancia figuraba entre los motivos que trascendieron por esos días. En esa versión también aparecían los compromisos laborales de ambos, que complicaban la posibilidad de encontrar tiempo para verse. A esas dificultades se sumaban diferencias sobre lo que cada uno esperaba del futuro de la pareja.

Eran cuestiones que ya se habían mencionado en otras crisis del noviazgo. Esta vez, Latorre también contó cómo estaba Pampita en los días en que salió a la luz el supuesto distanciamiento. Según la conductora, la modelo estaba muy triste por la situación y seguía interesada en recomponer el vínculo.

Los dos volvieron a verse en público en el festejo por el 150° aniversario del Hipódromo, una de las citas sociales porteñas del sábado. Durante la celebración, la modelo y el polista compartieron un palco. Allí quedaron retratados en las imágenes que se conocieron del evento.

En las fotos del palco se los ve muy cerca y abrazados. El gesto le dio a la salida una lectura de reconciliación porque la cercanía quedó a la vista después de varios días en los que había circulado la versión de que el noviazgo había llegado a su fin.

La posibilidad de retomar la relación había aparecido en televisión como un deseo que Latorre le atribuía a la modelo. En Palermo quedó una señal pública de los dos. El abrazo de Pampita y Martín Pepa en el palco fue el gesto que mostró el acercamiento.