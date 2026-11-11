Luego de haberse emocionado con la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Pampita se fue a Luján para ver por última vez al papa León XIV. El Pontífice estará en ese lugar a las 10 de la mañana para hablarles a los fieles. La modelo llegó a las 3 de la mañana acompañada de Estefanía Novillo y otras amigas. Caminaron varias cuadras para ubicarse cerca del escenario.

Con una selfie nocturna y con la Basílica de fondo, evidenció su expectativa por escuchar las palabras de León XIV. Luego de la misa, el Papa partirá hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

Pampita llegó a Luján y mostró cómo se prepara para participar de la última misa del papa León XIV en la Argentina

El paso del Papamóvil

El lunes, Carolina Ardohain vio muy de cerca al Santo Padre. "Bendito el que viene en nombre del Señor", escribió junto a un video del Papamóvil, que pasó a pocos metros de ella.

La polémica peregrinación del mes pasado

El mes pasado, también fue noticia por peregrinar a Luján, como todos los años. Sin embargo, esta vez la acusaron de hacer trampa y salir desde Moreno junto a otras chicas de su parroquia.

La agenda del último día del Papa en la Argentina

El papa León XIV sigue su visita histórica al país, con importantes actividades en su cuarta jornada.

8:00: visitará la cárcel de Devoto en Buenos Aires.

10:00: celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Luján .

13:30: se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza .

14:00: partirá rumbo a Lima, Perú.

Los cortes por la visita

Por el traslado del papa León XIV desde la Nunciatura, en Recoleta, a la Basílica de Luján, hay cierre total en el Acceso Oeste. El bloqueo es absoluto en la autopista en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. El tránsito pesado y particular será desviado por Ruta 8 y Ruta 7 vieja.

Tampoco se podrá circular con vehículos en un radio de tres kilómetros a la redonda de la Basílica. Calles clave como San Martín, Mitre y Las Heras estarán completamente cerradas al tránsito.