Echaron a Pampita de la misa del Papa León XIV en Luján: el video del cántico que entonaron

Pampita se retiró del sector general donde aguardaban los peregrinos antes de la misa del Papa León XIV en la Basílica de Luján. Ante las cámaras de LN+, fieles que estaban en el lugar contaron que un grupo la increpó y empezó a cantarle para que se fuera.

La modelo había contado que pasó la noche en Luján para poder ver de cerca al pontífice. Por la mañana se acercó al espacio donde aguardaba el público general. Allí había peregrinos que llevaban varias horas de espera y otros que habían llegado días antes, según las mujeres entrevistadas.

Una de las fieles contó en la previa cuánto tiempo llevaban allí: “Algunas de nosotras vinimos ayer a las 8 de la mañana, otras están acá desde el lunes”. Su relato pasó enseguida a la presencia de la conductora. “Estaba acá Pampita, pero la echaron. ¡Son unas envidiosas!“, agregó.

La mujer describió así lo ocurrido en el sector: “La gente la echó. No la dejaron estar acá”. Después contó qué le cantaron y en qué momento ocurrió: “Empezaron a cantar ‘que se vaya, que se vaya’. Esto pasó a eso de las 7 de la mañana. Por lo que sé ella apareció acá sola, con un grupo de gente”.

La aparición de Pampita en Luján llegó después de la polémica por las ubicaciones preferenciales en Palermo. El lunes 9 de noviembre, la modelo había seguido la celebración del Monumento de los Españoles desde el área reservada para invitados, al igual que Yanina Latorre, Flor de la V y Angie Landaburu.

Las imágenes del VIP de Palermo habían abierto una discusión por las diferencias entre quienes tuvieron ubicaciones preferenciales y quienes hicieron fila bajo el calor. El cruce de Luján se conoció en medio de ese debate y ocurrió en el sector donde aguardaban los peregrinos, antes del comienzo de la misa.

Una de las mujeres que esperaban la ceremonia le ofreció a Pampita sumarse a su grupo. “Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras, pero se fue”, contó. El video recogió esas dos partes del relato: el rechazo de quienes cantaron y el intento de una fiel por hacerle un lugar.