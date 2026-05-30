Después de varias semanas marcadas por rumores y versiones cruzadas, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa dejaron en claro que su historia de amor atraviesa una nueva etapa. Desde Inglaterra, donde disfrutan de unos días juntos, ambos compartieron imágenes que evidencian la reconciliación y generaron una fuerte repercusión en redes sociales.

Las fotografías difundidas por el empresario fueron las que terminaron de confirmar lo que hasta ahora era una especulación. Primero mostró a Pampita posando frente a una tradicional puerta roja inglesa y, más tarde, sorprendió con una selfie nocturna en la que aparecen juntos, relajados y sonrientes durante su estadía europea.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y alimentaron los comentarios de los seguidores de la modelo. La aparición pública de ambos llega después de una crisis que los había mantenido distanciados por un breve período, aunque siempre en buenos términos y sin conflictos mediáticos.

La reconciliación también fue tema de conversación en LAM, donde revelaron que el viaje tenía un significado especial para la pareja. Según explicó Pepe Ochoa, ninguno de los dos había oficializado públicamente el regreso de la relación, aunque la situación ya era un secreto a voces. “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”, detalló el panelista.

De acuerdo con la información brindada en el programa, la distancia continúa siendo el principal desafío para la pareja. Mientras Pampita desarrolla su carrera en Argentina, Martín Pepa mantiene sus compromisos laborales en el exterior, una situación que obliga a ambos a reorganizar constantemente sus agendas.

Semanas atrás, la conductora había hablado sobre el tema durante una entrevista televisiva y dejó en claro que prefiere mantener la privacidad de su vínculo. “No voy a dar más detalles de mi vida, porque se meten mucho, opinan mucho”, expresó con firmeza al referirse a la exposición mediática que suele rodear cada uno de sus pasos.

¿Otra vez juntos?

Sin embargo, también destacó el cariño que existe entre ambos. “Él es muy bueno y nos queremos mucho”, aseguró Pampita, quien remarcó que las separaciones que atravesaron nunca estuvieron vinculadas a terceros, sino a cuestiones personales y a la compleja logística que implica sostener una relación a distancia.

Ahora, las postales compartidas desde Europa parecen marcar un nuevo comienzo para la pareja. Más allá de los obstáculos, Pampita y Martín Pepa volvieron a apostar por el amor y eligieron mostrarlo con imágenes que hablan por sí solas.