Pampita se separó de Martín Pepa y se filtró el sufrimiento que atraviesa

Pampita preferiría mantener en privado lo que está pasando con Martín Pepa, según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. La conductora dijo que la pareja se habría separado y habló de cómo estaría la modelo desde que el empresario habría decidido terminar la relación.

El dato más personal que le transmitieron a Latorre tuvo que ver con el ánimo de Pampita: “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”. En el anuncio con el que abrió el programa de América TV, la conductora se dirigió a Carolina Ardohain y ubicó la ruptura unas dos semanas atrás: “¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”.

Para entonces, Martín Pepa ya había vuelto a la Argentina tras completar su temporada de polo en el exterior. Según la cronología que dio Latorre, el empresario había regresado cerca de un mes antes de que ella diera la noticia. La separación, por lo tanto, se habría producido después de que la pareja volviera a verse.

El reencuentro, según la versión de la conductora, no habría alcanzado para resolver las diferencias que venían arrastrando. Cuando habló de quién habría dado por terminada la relación, Latorre apuntó al empresario y a problemas que ya habían surgido entre ellos: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”.

Para explicar de dónde venía la información, la conductora dijo que había consultado a personas cercanas a ambos. Según contó, las versiones coincidían sobre cuándo se habían distanciado y por qué: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”.

Al referirse a esos problemas, Latorre mencionó lo difícil que les resultaba encontrar tiempo para verse entre los compromisos de cada uno. También transmitió una apreciación sobre la modelo que atribuyó al círculo de Martín Pepa: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

Pampita todavía tendría esperanzas de recomponer la relación, según la información que recibió Latorre. Esa diferencia quedó abierta en el relato de la conductora: el empresario habría dado por terminado el vínculo y la modelo todavía creería posible darle otra oportunidad.