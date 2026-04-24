El nombre de Rodrigo De Paul volvió a quedar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por su desempeño futbolístico ni por su presente en la selección, sino por un supuesto intercambio de mensajes que habría generado un fuerte revuelo mediático. En medio de su relación con Tini Stoessel, comenzaron a circular versiones explosivas que involucran a una ex participante de reality.

Todo comenzó cuando Cata Gorostidi, ex integrante de Gran Hermano, lanzó una frase que encendió la polémica. “Rodrigo De Paul le está mandando mensajes a una amiga mía. Tengo capturas, tengo todo”, aseguró sin filtro en un programa de streaming, dejando entrever una situación comprometedora.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron una ola de repercusiones en redes sociales. En ese contexto, Tini Stoessel también quedó involucrada indirectamente, ya que muchos usuarios comenzaron a cuestionar la solidez de su vínculo con el futbolista en plena antesala de un evento deportivo clave.

Lejos de sostener sus dichos iniciales, Cata Gorostidi intentó bajarle el tono al escándalo. “Fue un chiste lo que dije, fue una jodita”, expresó posteriormente, aunque el daño mediático ya estaba hecho y la polémica seguía creciendo con nuevas voces.

Fue entonces cuando apareció otro nombre fuerte: Flor Regidor. La también ex Gran Hermano no solo se sumó al tema, sino que fue más allá y dejó entrever que ella podría ser la destinataria de esos supuestos mensajes. “¿Y si la que recibe los mensajes de De Paul soy yo?”, deslizó con picardía.

La historia de Flor Regidor ya incluye otros episodios mediáticos vinculados a futbolistas, lo que potenció aún más el impacto de sus palabras. Su nombre había resonado previamente por su participación en encuentros con jugadores, lo que la posiciona como una figura acostumbrada a este tipo de exposiciones.

Pero no todo quedó ahí. Flor Regidor redobló la apuesta con declaraciones aún más contundentes: “Yo sé que De Paul se garcha a un montón de gente”, afirmó sin rodeos, generando un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo y el deporte.

Incluso, la mediática también hizo referencia a Tini Stoessel, asegurando: “Para mí no existe la monogamia en parejas que están muy pegadas. Ellos están juntos, pero cada uno hace la suya”. Sus palabras dejaron más dudas que certezas y alimentaron un escándalo que, por ahora, no deja de crecer.