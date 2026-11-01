Una pregunta en PH: Podemos Hablar volvió a poner bajo discusión qué se hizo con el dinero que Santi Maratea reunió para un refugio de animales. Detrás del cruce con la China Ansa había una campaña que buscaba recaudar 10 millones de pesos y una controversia sobre las obras, con una acusación pública y una respuesta del influencer.

Su posición fue que no hubo un desvío: aseguró que el 100% de lo recaudado se utilizó para construir la casa de la dueña de El Refugio de Eli. También afirmó que el proyecto terminó de ejecutarse en un lote lindero, después de demoras que atribuyó a trámites y a cuestiones del terreno municipal.

La campaña que impulsó Santi Maratea se remonta a febrero de 2021. El destinatario era un espacio de rescate de perros y gatos de Adrogué que había sufrido un incendio. La propuesta de ayuda contemplaba construir una vivienda para su dueña y mejorar las instalaciones del refugio, por lo que el avance de los trabajos quedó ligado al destino de las donaciones.

El cuestionamiento surgió cuando Natali Rodríguez visitó el lugar y denunció públicamente que las obras estaban inconclusas o no se habían realizado. A partir de esa observación, acusó al influencer de fraude o de haber desviado fondos. Se trató de una denuncia pública, que él rechazó al sostener que la recaudación se había destinado íntegramente a la vivienda.

El asunto regresó a la televisión a fines de octubre de 2026. Durante el frente a frente de PH, la China Ansa le propuso ponerse en el lugar de una persona que hubiera donado y preguntarse qué se reclamaría a sí mismo. Al mencionar el refugio, planteó que aquella historia había quedado “inconclusa”.

Maratea cuestionó cuánto había investigado la periodista y le reprochó reproducir información incompleta sin chequear. Ella negó estar acusándolo, pero el intercambio siguió escalando. La discusión obligó a detener la grabación durante 20 minutos y Andy Kusnetzoff intercedió para calmar a los invitados antes de que pudieran continuar.

Para Santi Maratea, el desenlace fue la vivienda terminada en el terreno contiguo y el uso completo de la recaudación en esa obra. Ese es el cierre que sostuvo sobre el proyecto. Su explicación pública permite conocer su postura frente al reclamo, pero no equivale a una resolución judicial sobre las acusaciones.