Charly García tendrá la palabra en el documental que Netflix anunció para recorrer su vida. La propuesta coloca al músico dentro del relato de su propia historia, con una mirada que buscará acercarse a su intimidad y reunir las distintas etapas de su carrera. El anuncio llegó con sus 75 años, una fecha que abrió la puerta a repasar su legado.

Alejandro Hartmann dirigirá el proyecto y Haddock Films estará a cargo de la producción. El realizador tiene entre sus trabajos El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas. Vanessa Ragone, por su parte, planteó la responsabilidad que implica contar una vida como la de García, en una producción que buscará combinar el recorrido personal con su influencia en el rock latinoamericano.

El documental todavía no tiene título ni fecha de estreno confirmados. Se incorporará a las producciones de la plataforma sobre música latina, con la participación de su protagonista como uno de sus rasgos centrales. Ese enfoque permitirá sumar su perspectiva al recorrido por las bandas, los discos y los cambios de etapa que conforman la historia que se propone contar.

La confirmación de Netflix se conoció el 23 de octubre de 2026, día en que Charly García cumplió 75 años. En el video difundido para presentar el proyecto sonó Demoliendo hoteles, y el artista resumió la propuesta con una frase: "Ahora sí, Charly por Charly". La elección de acompañar ese anuncio con una de sus canciones enlazó la novedad con su obra.

El período solista, iniciado en 1982, estará entre las etapas que abordará el documental. También formarán parte del relato Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, tres formaciones fundamentales en su recorrido. La amplitud de esa selección permitirá volver sobre distintos momentos de su trabajo y ponerlos en relación con la vida del artista que los protagonizó.

La noticia se anunció en el marco de los festejos en La Fábrica, donde Charly García estuvo acompañado por amigos y colegas, entre ellos Fito Páez y Carlos Vives. También recibió felicitaciones de seguidores en las afueras de su departamento. Entre ese reconocimiento y la celebración con sus afectos, Netflix abrió otro espacio para el músico: el de contar cómo vivió el camino que tantos conocen a través de sus canciones.