Santi Maratea y la China Ansa quedaron frente a frente en PH: Podemos Hablar para una conversación que se volvió cada vez más incómoda. La periodista le propuso ponerse en el lugar de quienes habían donado a sus colectas, pero el intercambio terminó desplazándose hacia los modos de preguntar y el trabajo de investigación.

La emisión del sábado permitió conocer el diálogo que había generado repercusión antes de salir al aire. El cruce escaló a los gritos y obligó a hacer una pausa en la grabación, aunque después pudieron continuar. Según aseguró Santi Maratea, la charla posterior con su compañera terminó en buenos términos y no se arrepentía de haber participado.

El punto de partida fue una consigna de la China Ansa: “Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”. Él sostuvo: “No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos”. Ante la insistencia, añadió: “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”.

El clima cambió cuando la periodista mencionó una campaña para un refugio de perros cuya historia, según planteó, seguía inconclusa. “¿Vos sos periodista, no?”, la interrogó el influencer, que empezó a cuestionar cuánto había averiguado. Ella marcó un límite al sentido de su consulta: “Solamente estoy preguntando. No te estoy acusando de absolutamente nada”.

La forma de informarse se convirtió entonces en otro motivo de disputa. “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”, lanzó Maratea. Ansa dijo sentirse acusada y defendió su búsqueda de información. La réplica volvió a ponerla en el centro: “¿Qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste, perdón?”.

Para Santi Maratea, el problema también estaba en que la China Ansa hubiera seguido preguntando después de sus respuestas. “La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes”, le reprochó. Ella sostuvo que pretendía darle espacio para decir algo positivo sobre sus campañas.

El desacuerdo persistió incluso al discutir la intención del ejercicio. “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”, le dijo él. La periodista negó haberse arrepentido y consideró suficiente su primera respuesta de agradecimiento. Lo que ella presentaba como una oportunidad para que él reivindicara sus campañas fue recibido por el influencer como una insistencia injustificada.