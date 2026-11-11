Felipe Fort descolocó a todos en la misa del Papa León XIV en Palermo: el tierno gesto

Felipe Fort fue a la misa del papa León XIV en Palermo y se acercó a los fieles que se habían reunido en el Monumento de los Españoles. En medio de la convocatoria, el hijo de Ricardo Fort sorprendió con chocolates y alfajores de FelFort, la empresa de su familia, y los repartió entre los presentes.

Las imágenes circularon en redes y despertaron comentarios sobre el gesto y la relación del joven con la religión. Un usuario escribió: “Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa Leon XIV, tipazo”. Otro relacionó su actitud con la crianza que recibió de su papá: “Nacer en cuna de oro, pero con educación y humildad, que buen padre fue Ricardo mas alla de su personaje”.

Al comentar las imágenes, varios usuarios compararon la escena del reparto entre los fieles con los sectores VIP que se habían habilitado para invitados especiales. Esos espacios habían generado críticas por la diferencia entre las comodidades de los invitados y la espera de quienes hicieron fila bajo el calor para asistir a la misa del lunes 9 de noviembre.

Horas más tarde, Felipe Fort compartió su propia postal de la jornada en Instagram. En la selfie se lo veía con el rostro enrojecido por el sol. “Quemadito por el sol de hoy”, escribió. También sumó una frase en inglés: “God is good”, que significa ‘Dios es bueno’.

La referencia a Dios ya había aparecido en una entrevista reciente. Allí, el joven habló del lugar que ocupa la fe cuando necesita entender lo que le pasa: “Creo en Dios, no le pido cosas materiales, le pido que me ayude a entender las situaciones, a sobrepasarlas”.

El recuerdo de Ricardo también formó parte de aquella conversación. Para Felipe Fort, hablar con Dios es una manera de sentirse cerca de su padre: “Le hablo de mi viejo y está, está ahí. Siento que conectarme con Dios es una forma de estar más cerca de mi viejo”.

De la jornada en Palermo quedaron las imágenes del reparto y la selfie que el joven publicó después. Las primeras mostraron cómo se acercó a quienes habían ido a la misa; en su propia cuenta, eligió acompañar el recuerdo del encuentro con una frase sobre su fe.