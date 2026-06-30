El fenómeno Airbag volvió a hacer historia en Neuquén. La banda agotó la preventa de entradas para su show "El Club de la Pelea 2026" en apenas 15 minutos, confirmando una vez más el enorme entusiasmo que despierta entre el público patagónico y anticipando un recital con estadio colmado. La presentación será en el Ruca Che y forma parte de la nueva gira nacional con la que el trío integrado por Gastón, Guido y Patricio Sardelli recorrerá el país tras un año récord en su carrera. Desde la producción informaron que la venta general comenzará este miércoles 1 de julio a las 12, a través de Livepass y en la boletería de Mood Live.

La venta general de entradas comenzará este miércoles a las 12, tras una preventa récord que se agotó en pocos minutos.

El éxito de la preventa no sorprende. Airbag atraviesa el mejor momento de su historia luego de convocar a más de 400.000 personas con cinco estadios River Plate agotados y de reunir a más de un millón de espectadores durante la gira "El Club de la Pelea I", que recorrió más de 20 ciudades de Latinoamérica y España.

Ahora, la banda inicia una nueva etapa con "El Club de la Pelea II", cuyo lanzamiento estará acompañado por una gira que comenzará con cuatro estadios Vélez completamente agotados, reafirmando el gran presente del grupo y su lugar entre las bandas más convocantes del rock en español.

Después de llenar estadios en Argentina y Latinoamérica, Airbag promete otro recital multitudinario en Neuquén.

En Neuquén, la respuesta del público fue inmediata. La preventa se consumió en cuestión de minutos y todo indica que la venta general tendrá una fuerte demanda, en lo que promete convertirse en uno de los espectáculos musicales más importantes del año en la región.