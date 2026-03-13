A poco más de dos años de relación, Pedro Rosemblat y Lali Espósito sorprendieron a sus seguidores al confirmar que darán un paso clave en su historia de amor. La pareja anunció su compromiso en redes sociales y desde entonces el tema generó una enorme expectativa entre los fanáticos de la cantante y del conductor.

Aunque durante varias semanas eligieron mantener bajo perfil respecto a los preparativos, Pedro Rosemblat decidió contar algunos detalles en una entrevista televisiva. El conductor del canal de streaming Gelatina habló de su presente junto a Lali Espósito y de cómo están viviendo esta etapa previa al casamiento.

En diálogo con el programa Desayuno Americano, el comunicador se mostró entusiasmado por el nuevo capítulo que están por comenzar. “Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos”, expresó Pedro Rosemblat al referirse al casamiento con Lali Espósito.

Durante la entrevista también le consultaron cómo fue la propuesta matrimonial y quién había tomado la iniciativa. Sin embargo, Pedro Rosemblat decidió no revelar ese momento tan personal de su relación con Lali Espósito y prefirió resguardarlo en la intimidad de la pareja.

“Es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, explicó entre risas. Luego agregó: “Porque es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés”.

El conductor también habló del interés que despierta todo lo relacionado con la artista. “Lo que más les importa, en este caso a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali”, comentó Pedro Rosemblat, reconociendo el enorme impacto mediático que genera cada paso de Lali Espósito.

En cuanto a la organización de la boda, Pedro Rosemblat reveló que el evento podría realizarse más pronto de lo que muchos imaginan. “Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”, aseguró sobre el esperado casamiento con Lali Espósito.

Por último, el conductor fue consultado sobre si habrá cobertura mediática durante la celebración. Allí dejó clara su postura: “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”. Además, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de agrandar la familia con Lali Espósito, Pedro Rosemblat cerró con cautela: “Un paso, otro paso. No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe”.